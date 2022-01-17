推亞裔女落軌害慘死！紐約遊民被捕　笑稱自己是上帝

美國紐約上週六（15日）發生一起驚悚意外，1名亞裔女子在等候地鐵時，突遭1名遊民推落鐵軌，導致她當場被進站的地鐵撞死。犯案的遊民被捕後更語出驚人，自稱是上帝，可以為所欲為，甚至對鏡頭吐舌頭挑釁，態度十分囂張。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-17 08:52:49
綜合《紐約郵報》等外媒報導，當地時間15日上午9點40分，1名40歲的亞裔女子Michelle Alyssa Go，正在時代廣場地鐵站的月台上等車；突然，61歲的非裔遊民馬夏爾（Simon Martial）跑向她，將她推下軌道，導致女子被迎面駛來的列車當場撞死。
馬夏爾事後到附近警局自首，警方指出，馬夏爾最初的目標是月台上另1名女性，但被對方察覺其行為怪異而及時逃開，因此馬夏爾轉移了目標，對死者發動攻擊。
更扯的是，馬夏爾在被捕後押送警局的過程，還對著記者口出狂言，被問到為何要推人落軌時，馬夏爾的回覆是：「我是上帝，所以我可以這樣做。」
有自稱是馬夏爾妹妹的人向《紐約郵報》透露，馬夏爾已經服藥20多年，曾多次進出紐約當地的精神病院。此案引起紐約市長亞當斯（Eric Adams）重視，除了對死者及其家人致上哀悼以外，也誓言將繼續盡一切努力，使紐約的地鐵系統更安全。