尾牙抽賓士！老員工嗨「公司才25人」 老闆打來他卻哭了
又到了歲末年初之際，許多公司為了慰勞員工一整年的辛勞，都會發年終獎金或是舉辦尾牙；對此，就有一名網友分享，表示公司只有25人，當年老闆提供一輛賓士當尾牙頭獎，豈料後來因為老闆一通電話，也讓他超崩潰。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 09:47:02
該名網友在臉書社團《爆廢公社》透露，自己以前在一間汽車美容公司待了13年，那年尾牙，整間公司只有25名員工，老闆準備了一台才開了1000多公里的新款總代理賓士當頭獎，讓員工們超興奮，期待能抽到大獎。
原PO非常想抽到這台賓士，他心想整間公司才25人，中獎機率應該不低；且老闆當時也宣布要讓員工好好放年假，往年只休息到初三，那年一口氣直接從除夕休到初六。
不過，就在尾牙前夕，他突然接到老闆一通電話「你也待13年了，該拿的也都拿了，給員工們一個機會」，要原PO放棄抽獎資格；原PO聽完後，心情瞬間從天堂掉到地獄「你這個雞冠頭老闆，你不怕尾牙吃到烙賽啊，13年拿你最大獎就統一肉燥麵一箱」。
豈料原PO以為早已掛掉的電話，其實根本還沒掛斷，這一席話也全被老闆聽見，老闆則回應「今年多送你一箱維力炸醬麵」，也讓他超級崩潰。貼文一出，掀起熱議，「尷尬一波」、「好加在不是送雞頭」、「快請求老闆炸醬麵加碼到3箱，因為2月份可能需要這幾箱泡麵挨過」。（編輯：郭佩蓉）