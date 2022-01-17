桃機上午篩175人8確診 王必勝：工作人員維持高等級防護
桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝今（17）早表示，上午有3架長程航班抵台，總共篩檢旅客175人，其中有8人確診COVID-19，陽性率約4.57％。而昨天一整天桃機篩檢615人，共37人確診，陽性率約為6.02％。另外王必勝也指出，昨天確診的桃機防疫人員，並非落地即採檢的專案人員，與此專案無關。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 09:50:55｜2022-01-17 10:37:18
王必勝昨晚也在臉書發文強調，桃機長程班機落地採檢專案，凡是會接觸確診病人或在專案候機室工作的人員，包括採檢、檢疫、協勤、CIQS、救護車及其他相關職類人員，仍維持穿戴高等級防護設備工作，像是兔寶寶裝等等。
王必勝表示，會儘快請專家依照現場工作狀況及風險程度，評估各類人員適當的防護裝備，討論決定後再依照實施。而昨天新增的桃機防疫人員，王必勝指出該員是輪值發燒篩檢站及入境旅客唾液篩檢區，和長程航班落地即採檢專案無關。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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