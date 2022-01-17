民進黨臨時會強修地制法 時力：倉促縣市升格大可不必
民進黨立院黨團在立院臨時會強推《地方制度法》修法，時代力量今（17）日舉行「竹竹合併與彰化升格，地方首長準備好了沒？」記者會，針對竹竹合併問題與彰化升格計畫書提出疑義，並要求新竹縣市長與彰化縣長出面說明，並認為倉促縣市升格大可不必。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-17 10:37:59｜2022-01-17 10:42:57
時力黨主席陳椒華表示，負責任的政府應先檢討及處理台灣縣市升格與合併的問題，應先處理《行政區劃法》草案修法，但《行政區劃法》草案從1993年至今未在立院通過，因此時力呼籲政府與其他在野黨應優先處理《行政區劃法》，幫助台灣行政區職能有效溝通和合作的制度化設計，同時時代力量未來將就《財政收支劃分法》提出草案，解決過去藍綠兩大黨輪流執政仍未處理的歷史共業。
立委邱顯智表示，倉促升格會加劇區域不平等，應優先檢討財政收支劃分，中央統籌分配款6成給直轄市，造成直轄市2020年台北市拿到478億、桃園市拿到236億，但非直轄市的新竹縣市分別只拿到45億與53億元。
邱顯智強調，千萬不能誤會在一個扭曲分配的結構下，讓一部分縣市升格而獲得更有利的地位，就可以解決患寡又患不均的問題。這只會讓沒有升格機會、更因為產業發展和都市磁吸效應而發展困難的縣市被丟在一旁，讓城鄉發展不均的困境繼續惡化。
邱顯智呼籲，在縣市合併之前，更重要的是立刻著手財政改革，以及落實財政均等化和地方財政自主的目標。