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綠茶婊是誰？賴薇如嗆「願意對質」　王思佳回應了

▲針對「綠茶婊」疑雲，賴薇如（左圖）表示願意跟王思佳對質。（圖／賴薇如、王思佳臉書）
▲針對「綠茶婊」疑雲，賴薇如（左圖）表示願意跟王思佳對質。（圖／賴薇如、王思佳臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-01-17 10:00:04｜2022-01-17 10:06:24

王思佳去年底在YouTube影片自爆曾遇到綠茶婊女星，網友依線索猜測是賴薇如，賴薇如事後也與熊熊拍片聊「茶婊」，對談內容被解讀是隔空回應王思佳，雖然雙姝都未指名道姓，但煙硝味濃厚。最新進展，賴薇如公開向王思佳喊話「願意對質」，王思佳經紀人也做出回應。

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▲王思佳（左）邀77老大分析綠茶婊的招數。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang YouTube）
▲王思佳（左）和77老大分析綠茶婊的招數。（圖／王思佳的王美頻道Beauty Wang YouTube）
▲賴薇如（左）也與熊熊討論「茶婊」。（圖／熊熊卓毓彤YouTube）
▲賴薇如（左）也與熊熊討論「茶婊」。（圖／熊熊卓毓彤YouTube）
各自拍影片「過招」後，賴薇如11日突然寫下長文，疑似指控王思佳當年「腳踏兩條船」、「當小三害別人離婚」，坦言自己證據已經備齊，戰火一觸即發，王思佳後來在相關新聞下回應網友：「你確定她是說我嗎？不要弄錯人哦，當小三被拍到的是她朋友哦！」

據《鏡週刊》報導，對於「綠茶婊之亂」，賴薇如說：「這些事被（王思佳）說了多年了，從節目炒作到拍影片，自己多次被網友標記；她（王思佳）雖沒指名道姓，也沒否認是我，我也願意跟她對質！」對此，王思佳的經紀人則回應：「不好意思，這部分我們不回應，謝謝。」

事實上，賴薇如在日前發的文中曾向該女喊話：「現在妳當媽媽了也恭喜妳，就好好經營自己的人生吧，不要去再提那些，過往前任去塞妳的點閱率，大家各自幸福，也不想再被打擾，有些人更有了小孩，格外重視輿論，與言教和身教對下一代的影響。希望妳也是這樣想的！」

由於種種線索都像在說王思佳，《NOWnews今日新聞》詢問王思佳經紀人，對方表示：「我們沒有要回應。」（編輯：楊穎軒）


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