北市公布案17928足跡 行經北車、明德站與天母家樂福
防疫指揮中心昨（16）日公布一例確診案例案17928，為隸屬於疾管署的桃園機場防疫人員。北市衛生局今（17）日上午也隨即公布該案的詳細足跡，除了11日至15日中午及凌晨搭車往返台北車站與捷運明德站外，13日下午及晚上也有分別到台北車站附近的零售批發店與量販店進行採購。
記者丁上程／台北報導
2022-01-17 10:18:33
昨日晚間有民眾於網路上PO文，表示台北市天母家樂福昨日貼出公告，宣布晚間8時起暫停營業，並進行消毒作業，預計18日恢復營業。此外位在士林區「國立台灣科學教育館」於也於晚間突然宣布因為有確診者足跡，所以停業進行清消；也同樣位在士林區的兒童新樂園，也因為有確診足跡，所以宣布暫時閉園。
對此衛生局今日上午也公布相關足跡，其中家樂福天母店的部分，則為中央已經公佈的案17928曾經到訪。而該案除了到訪家樂福外，也於11日至15日期間，於規律時段搭乘捷運紅線，往返台北車站與捷運明德站。13日期間則是在下午有去逛「光南大批發」的台北許昌店，以及「大創百貨」的台北站前店。晚間則是有到家樂福天母店進行購物。
衛生局方面也表示，曾經在特定時段與該名確診者有較為靠近的民眾，應多加注意個人身體健康，若出現發燒、上呼吸道症狀等狀況，應即時就近前往篩檢站進行篩檢。至於科教館與兒童新樂園的足跡，衛生局方面表示為新的確診個案，詳細狀況由指揮中心統一公布。
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