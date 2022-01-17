巷仔內／台產一戰成名！防疫保單為何讓業者、民眾瘋狂？

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也因為湧入案件數量超過公司行政作業負荷量，並預估即將達到發公司所設定的風險累計額度，台產在2021年1月25日下午5時停售，也造成台產總公司及全台據點大排長龍，保險業務員及保經代更是收件收到手軟，台產光這張防疫保單，就熱銷超過400萬張，也讓同業羨慕不已，因為從原本在民眾眼中可能默默無名的公司，如今卻因這張「防疫神單」而一戰成名，成為家喻戶曉的產險公司，也因一下爆大量，人力不足，導致出單時間延遲，1月25日停售，到5月還在出單，顯見承保量之大。
只是，台產「一戰成名」之後，也因本土疫情延燒，尤其5月中旬之後國內防疫警戒升至3級，確診及死亡人數持續攀升，被隔離的人數狂飆，讓台產理賠件數持續增加，據了解，至今理賠件數約有1.8萬件，也讓這張「防疫神單」出現虧損。雖然台產表示，理賠金額並沒有超過保費收入，但加上附加費用包含公司營運作業成本、人事費用、通路佣金等必要成本，這保單確實虧損，至於虧多少？台產不願說明。市場則預估可能虧損超過5億元。
令大家好奇的是，台產光這張「防疫神單」一年可能就虧了5億元，為何還有產險公司前仆後繼搶推新保單？和泰產險今年1月1日推出「新疫點零補償型專案」，還同樣強調「接獲政府開立的隔離通知，即可獲得10萬元的定額補償」，若不幸確診染疫，則可獲得5萬元的補償保險金，而且不分職業、性別、年齡單一費率，保費僅需895元，外國人也能保，即便保費比台產貴了395元。
但因「隔離理賠10萬元」為業界市售最高，加上近來本土疫情再起，因此同樣造成一股投保熱潮，上市11天就賣出2萬張，只不過，熱賣同時也引發金管會關切，加上和泰產險在風險胃納量考量下，隨後公告在1月11日下午6時下架，而且因為網站塞車當機，加上只能透過網路投保，據和泰產險表示，在停銷當天白天的進件數有限。
原本和泰產險強調，之後會再推出新版防疫保單，隔離理賠可能修正為3-5萬元，預計在1月17日上架，但在前一天宣布，公司目前規劃以既有法傳商品銷售，考量區隔不大，暫時不會推新的商品組合，而既有法傳商品組合中隔離補償較高的方案，包括網投輕量型(A) 含法傳隔離1.2萬元、確診2萬元，並有住院日額1500元/日（最高給付60日），且負壓隔離病房或加護病房加倍給付，保費433元，線下投保方案則很多，隔離補償最高是「疫起挺你2.0」含隔離3萬元、確診8萬元和住院日額，還有疫苗險不良事件保障，保費1449元。
其實，在和泰產險停售後，新安東京海上產險公司也推出防疫新保單，強調除隔離即理賠5萬元，若確診則再加5萬元，合計最高理賠10萬元，無職業類別限制，而且20至74歲投保單一保費666元，強調市場保費最低、理賠最優惠，讓民眾用小錢規劃高保障，而且上架才2、3小時就賣了上千件。
在和泰產險保單下架後，業界也已有默契，目前市面上出現的防疫保單，隔離理賠額均值都未超過5萬元。只是大家也質疑為何產險推出這類保單後，可以隨時停售？主要是目前很多保單都是採備查制，考量到商品成熟性加上業者商機問題，因此可以先上市銷售，2周後再報金管會備查，只是金管會主委黃天牧也不諱言，確實也有看到一些保單在訂價上，會影響保險公司的清償能力，這也是監理機關要介入的原因。
金管會保險局長施瓊華提到，去年整體來看，產險業防疫保單加疫苗險是有獲利，這也讓他們保費收入快速成長，但她也坦言防疫保單是費用型保單，是基於損害填補原則去訂定費用，保險局對於備查保單會關切3大點，包括給付費用的合理性、費率合理性及保險業對自己風險承擔和移轉的程度。
她說，金管會不會針對費用訂上限，但保險公司要給付什麼項目必須告知給付合理性，若給付偏離市場費用類保單太高的話，金管會就會要求做調整，因此保險公司必須嚴謹面對商品送審，在若匆忙推出後號下架，對公司而言當然要承擔一定程度的商譽，只是這次和泰產險是自行調整，而且也有公告停售日期，也不是馬上停售。
雖然金會緊盯著，產險業仍爭相推出防疫新保單，到底防疫保單有何吸引力？產險業高層表示，主要是消費者都想買防疫保單，危機意識非常高，也一直注意防疫保單訊息，只要一推出，銷售成績都非常好，件數超級多，畢竟只要花小錢就能買到保障，而且沒確診，「隔離」就有理賠，也是首見，甚至最高賠10萬元，加上只要花個幾百元就能買到安心保障，民眾覺得付得起。
至於產險公司推「防疫保單」有沒有賺錢？據他了解，在台產之後推出的應該都有賺，不像台產因設定條件費率不夠，才會造成虧損，當然，每家考量風險胃納量偏好不太相同，通常用公司自有資本業主權益，即淨值來看，若是虧2、3%還好，還在承受範圍。產險業者不諱言台產確實一戰成名，但看來只賺到「名字」，還不見得是正面名聲，因為出保單也搞很久，保單虧損更是人盡皆知，也不見得是好事。
由於台產這張保單最晚1月25日就到期，保戶也會想續保，產險業當然也想要搶一波，因此突然又有好多張保單上市，只是對消費者來講，條件已沒有那麼優惠，問為什麼不敢給？除金管會緊盯之外，產險業者說：「我們已有一定知名度，何必一戰成名，仍希望在在穩健中求取合理利潤。」