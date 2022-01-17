毒品通緝犯晝伏夜出藏高雄擁槍販毒 南市警跨區攻堅逮人
台南市刑警大隊今（17）日宣佈好消息，隊上毒緝中心歷經半年抽絲剝繭、埋伏跟監，終於在13日清晨於高雄大寮區，一舉攻堅得手，將重大毒品通緝犯43歲潘姓男子逮捕到案。潘男身背4條通緝案，逃亡期間還擁槍自重，晝伏夜出相當狡猾，但最終仍難逃警方法網。
編輯中心/綜合報導
2022-01-17 10:27:16
據了解，43歲潘男被判刑14年餘，為躲避警方追緝四處逃竄，不時更換藏身地點及交通工具，且逃亡期間仍繼續販毒，為了防止遭黑吃黑，潘男更擁槍自重，惡性相當重大。
台南市刑警大隊與偵三隊組成專案小組，歷經半年追查，終於循線發現潘男蹤跡，最終於13日清晨順利攻堅，警方破門時潘男仍在睡夢中，狼狽被員警迅速壓制，逮捕歸案。
現場起獲第一級毒品海洛因327.93公克、第二級毒品安非他命606.77公克、非制式手槍1枝、子彈10顆、販毒所得32萬元、海洛因研磨器1組、海洛因壓模器4組、GPS探測器1台等證物。（編輯：倪浩軒）
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