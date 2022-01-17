接棒北榮院長！陳威明宣示「做到五個好」

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陳威明解釋，第二好是要把病人和同仁照顧好，讓他們心裡感受到溫暖；第三好則是要把學生教好，多培養仁心仁術的好醫生，這對國家非常重要；第四好要把醫院的環境、軟硬體、工作氛圍營造好，他提到，北榮新的重要工程，包含新的醫療大樓、手術室都即將完工啟用，這對台灣有很大的幫助，也希望可以用最好的設備與環境照顧病人。
「北榮身為國家的醫學中心責無旁貸」，陳威明強調，第五好是與人共好，「台灣是我們共同熱愛的國家」，他將會和其他體系密切合作，為台灣醫療一起打拼，也會和學術界與產業界一起努力，希望透過不斷創新研發，讓台灣國際醫療實力更堅強，也可以貢獻經濟。
今陳威明與妻子林佩玉連袂出席，林是台北榮總眼科部主治醫師，陳特別提到妻子曾幫自己的雙眼動手術，也總是給予支持與包容他深夜才返家，有時還會為他煮麵，讓他感覺非常幸福。
陳威明畢業於國立陽明大學醫學系，是國內骨科專家，迄今完成3萬餘例骨科手術，照顧台灣半數以上的骨肉瘤病患，還曾帶領團隊搶救紐西蘭毛利國王糖尿病壞死腳趾免於截肢。他也號召成立「骨肉瘤關懷之家」，協助長期抗癌的外縣市及偏鄉離島骨肉瘤患者縮短住院天數，節約健保資源，成為病人口中的「陳健保」，並因此項善舉榮獲「2018台灣義行獎」。
另疫情期間，陳威明也曾領導北榮團隊，率先推動國內池化核酸檢測（pooling PCR），完成苗栗電子廠及台北市三大果菜批發市場大規模採檢任務，有效阻絕疫情傳播鏈。
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