中資助選韓國瑜！林懷5台商收台辦646萬 涉賄選一審有罪
長沙台協會長林懷等7人被控於2020總統大選期間，涉以中國的資金宴請台商，替國民黨總統候選人韓國瑜拉票，被控涉違反《總統副總統選舉罷免法》起訴。台北地院今（17）日將林懷判處3年10月。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-17 10:40:50｜2022-01-17 11:18:56
中華婦女聯合會副會長沈斌、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞、中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長張國君、湖南衡陽台商莊垣漳各判處1年8月；中國長沙台胞投資企業協會副會長佟建華、婦聯會理事長何建華因罪證不足，獲判無罪。可上訴。
檢方調查，林懷等人為替當時國民黨總統候選人韓國瑜造勢，2019年12月11日在湖南省長沙市華天大酒店舉辦「2019湖南台胞年終尾牙聯誼會」暨「湖南省台灣同胞返鄉投票大會」活動，宴請500多名台商及台生，提供免費食宿與抽獎。
林懷等人另舉辦返台投票優惠機票活動，機票原價人民幣1560元，可補助幾近全額的人民幣1550元，約200多名台商搭機返台，涉期約賄選；林懷等人分別向長沙市台辦、湖南省台辦申請補助人民幣50萬元、300萬元，事後分別收到補助款人民幣29萬元、120萬元（約台幣646萬元）。
2020年5月8日，北檢依違反《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選罷法》等罪起訴林懷等7人。國台辦當時怒批「綠色恐怖」，全國台企聯也強烈呼籲台灣當政者，不要打著民主旗號反民主，搞白色恐怖，開民主倒車，更不要把台商自發的聯誼活動作過度的政治聯想與解讀，讓廣大台商有被秋後算帳的恐懼感。