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中壢西堤遲遲無法復業？真相曝光　王品回應桃園退訂情況

▲桃園西堤中壢中山店遲遲無法復業？桃園市長鄭文燦16日於防疫說明會表示，因為所有人員都在隔離，短期間不會復業。王品集團則回應，「一切配合政府指示辦理」。（圖／取自Google Maps）
▲桃園西堤中壢中山店遲遲無法復業？桃園市長鄭文燦16日於防疫說明會表示，因為所有人員都在隔離，短期間不會復業。王品集團則回應，「一切配合政府指示辦理」。（圖／取自Google Maps）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-17 10:53:43

桃園機場群聚感染事件持續擴大，中壢區聯邦銀行健行分行爆發群聚14人染疫，該行7日曾於王品集團西堤牛排中壢中山店舉辦年終尾牙聚餐，隨後在餐廳打工的高職生、高職生同學與家人等相繼染疫。與該行員同日用餐的顧客中，已有4人確診，另9日用餐的顧客中，已有7人確診，且其中部分顧客與7日染疫的顧客座位相同。桃園中壢西堤和聯邦銀行健行分行，目前皆因有人確診染疫而停業，至於何時能恢復營業？桃園市長鄭文燦16日於防疫說明會表示，目前這兩個地方都有做過3次清消，之後還會再做相關採檢工作，都沒辦法恢復營業的原因，是因為所有人員都在隔離，而且需隔離14天，因此短期間不會復業。王品集團則回應，「一切配合政府指示辦理」。

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▲桃園西堤中壢中山店爆發群聚感染。（翻攝自王品瘋美食APP）
▲桃園西堤中壢中山店爆發群聚感染。（翻攝自王品瘋美食APP）
中央流行疫情指揮中心13日晚間證實，案17630職場聚餐餐廳（西堤牛排中壢中山店）的工讀生，檢出為陽性個案。針對這起事件，王品集團表示，13日晚間該分店同仁就已進入隔離所，依法隔離14天，而政府也要求該門市停業3天清消，目前雖然3天期滿，但王品集團低調未表示何時恢復營業，僅表示「一切配合政府指示辦理」。

▲西堤牛排官網標示中壢中山店停業至1/15。（圖／翻攝自西堤牛排官網）
▲西堤牛排官網公告中壢中山店停業至1/15。（圖／翻攝自西堤牛排官網）
根據TASTY西堤牛排官方網頁資料顯示，中壢中山店資訊處以紅字標示，「2022/1/13~1/15清潔消毒停業三日，詳細營業狀況需依政府公告規定為準」。然而進入官方訂位系統上發現，該店直到1/28的確都無法接受訂位，是否表示目前開放接受訂位的1/29就是復業日期？對此，王品集團回覆「營業一切配合政府指示辦理」。

▲西堤牛排中壢中山店，1/29為開放預訂狀態。（圖／翻攝自西堤牛排訂位系統）
▲西堤牛排中壢中山店，1/29為開放預訂狀態。（圖／翻攝自西堤牛排訂位系統）
時值年末聚餐與尾牙旺季，目前王品旗下其他分店以及品牌，是否有退訂情況？王品集團則回應「有接獲客人詢問、關心防疫狀況；桃園地區有部分退訂，情況並不多」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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