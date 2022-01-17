基層不滿決策圈緊閉 王金平：朱立倫應成立「對策小組」
國民黨主席朱立倫上任後被質疑決策圈不夠大，無論在重大議題回應、黨選舉主軸與決策街掌握在少數核心幕僚手中。對此，立法院前院長王金平今（17）日表示，多一點人進入決策圈，考慮面向會比較多，也可效仿民進黨成立對策小組，讓小兵立大功。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-17 10:46:17｜2022-01-17 10:54:59
在近幾次選舉過程中，國民黨不少基層、黨工認為，黨中央決策者不願聽取意見，在發布新聞稿或擬定策略之前，未與黨內其他幹部及黨團、縣市長研商，敗選後也不願意開檢討會等，不滿的聲音在朱立倫上任後持續累積，直至補選、罷免案失敗後炸鍋。
對此，王金平上午出席國民黨青年國會研習營前受訪表示，個人看法都不一樣，認清情勢做出因應就好，不是人多就一定比較好，但人多進入決策圈，總是考慮面向比較多，且經過討論也能夠獲得比較實際的措施政策，但仍各有利弊。
王金平表示，擴大決策圈或是應用特殊的決策小組，首要了解民進黨怎麼做，成員職位不一定要高到什麼層次，民進黨內部對策小組都是小兵立大功，想法也不是高位階的人可以想出來的，所以要盡量對付國民黨，他們有自己的想法，相信朱立倫會做好這方面的準備。
至於是否希望黨中央在重大決策上應與黨團、智庫商量，國民黨立委江啟臣則表示，由於他是前黨主席不便置喙，每位主席都有自己的方式，能獲得黨內支持與共識，做法沒有標準，只要在即時議題有所回應、中長期議題提前做因應準備，這是他的經驗。