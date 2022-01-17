F-16V停飛實施「天安」特檢 軍方：最快27日全面復飛
嘉義空軍基地第四聯隊編號6650的F-16V戰機在11日失事墜海，造成飛官陳奕上尉殉職，空軍司令部當天下令同型機全面停飛，進行天安特檢。軍方表示，F-16戰機最快27日全面復飛。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-17 11:11:38｜2022-01-17 11:13:11
空軍司令部11日晚間舉行「空軍F-16V光點消失臨時」記者會，空軍司令部督察長柳惠千少將表示，失聯的編號6650機飛行時數3415：05小時，期間並無發生重大故障，該機下午在進行基本對地炸射課目時墜海。空軍司令部當日就下令暫停F-16型機全部暫停戰演訓任務，執行「天安一號」特檢。
軍方官員表示，目前仍持續進行天安特檢，在以飛航安全為最高優先前提下，嘉義第四聯隊及花蓮基地第五聯隊的F-16戰機預計最快27日全面復飛。
空軍現有3型主力戰機包括IDF經國號、F-16與幻象2000戰機。台南及澎湖的第一聯隊為經國號戰機、位在新竹的第二聯隊為幻象2000戰機、位在台中清泉崗的第三聯隊為經國號戰機、位在嘉義的第四聯隊為F-16、位在花蓮的第五戰術混合聯隊使用F-16、RF-16、F-5E/F戰機。
面對共機闖入西南防空識別區，主要由嘉義基地的第四聯隊肩負攔截任務，在F-16停飛期間，只能仰賴新竹與台中基地的幻象2000與經國號戰機攔截，但由於經國號滯空時間短，讓空軍在調度戰機上增添不方便性。