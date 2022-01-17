星巴克買1送1！「8大手搖飲」新春優惠　刮刮樂抽iPhone

我是廣告 請繼續往下閱讀
星巴克驚喜買1送1又來了！1/17及1/18今明兩天，限時下午4點到晚上8點，推出冬日相聚「星光好友分享」活動，全品項飲料通通可享買一送一，限購買兩杯相同容量／風味／冰熱的全品項飲料，可享好友分享優惠。（每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取）。
而1/19(三)～1/21(五)，活動期間會員單筆結帳滿500元，可獲贈「新春限定紅包袋」乙組。（活動以結帳金額計算，且需全額以星禮程帳號結帳方可享有此回饋，活動期間不限購買次數，但每人每次消費限領乙組。每份新春限定紅包袋含５入紅包袋，每店每日限量50份，數量有限送完為止。不適用APP行動預點服務）
清水茶香「黑糖鮮奶系列」買1送1
清水茶香即日起至1/23，只要購買「黑糖珍珠鮮奶、黑糖日日鮮奶茶」可享「買1送1」優惠（每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。活動門市請店洽）。1/8起，消費兩大杯飲品立即贈送「虎禮發大財紅包袋」或「如虎添翼春聯」一組（數量有限，只送不賣）。
功夫茶「重焙鐵觀音」買大送大 刮刮樂抽iPhone13
即日起至1/31整整一個月，功夫茶「重焙鐵觀音」大杯買1送1；每個月的8、18、28日是「38 好友日」，只要在這幾天購買功夫茶的招牌「38奶霸」，就可以免費升級成大杯。過年開運，限量贈送虎年造型紙杯與春聯，1/17～2/13消費滿150元即可獲得刮刮卡乙張，最大獎有機會抽中iPhone13！
職人系紅茶手搖飲「On DAY今仔日」，英文名取自閩南語「紅茶」的諧音巧思。以純釀現泡茶打造口感豐富的厚奶純釀蜜香、夕燒雪沙檸檬、荷枝芭樂、霜花葡萄等熱門飲品，堪稱「被紅茶耽誤的口感系飲品」。超人氣夕燒系列「夕燒蜜香紅玉」及「夕燒雪沙檸檬」，即日起至2/6推出第二杯半價的限時優惠！
TEA TOP A+B自由配現折10元
「TEA TOP第一味」搭上夯劇《華燈初上》懷舊復古風潮，暖心回歸濃厚「紅豆粉粿鮮奶」，萬丹紅豆、台東初鹿小農鮮奶、濃郁黑糖搭配Q彈粉粿，用吸的古早味甜品，追劇超方便。
推出「莓好戀情滿出奶 A+B自由配現折10元」新年優惠活動，1/16～1/31一連16天，任選A區「莓好戀情」系列的「焦糖美莓」或「奴才好了莓」，搭配B區奶類系列的「紅豆粉粿鮮奶、當代雙Q、熟成鮮奶茶、桂圓奶茶」，A+B自由配現折10元優惠。
TEA TOP「貓來起大厝」的新春優惠，即日起至2/5期間消費滿168元就送紅包組；日起至2/15期間消費滿100元就送刮刮卡，可抽飲品優惠等眾多好禮（皆可累贈，但擇一使用）。
且還可在2022/1/3~2022/1/10的期間，到店消費即可以380元的優惠價預購超萌的爽爽貓聯名「新春好禮禮盒」，送禮自用兩相宜，就是要讓你度過一個不同凡響的美好新年！
迷客夏指定草莓季 限定飲品75折優惠
迷客夏即日起至2/7，於foodpanda點購指定餐點草莓季限定飲品，「莓啵三重奏、粉莓茉香奶綠」可享75折優惠。
春芳號「大吉大利」滿額贈開運紅包袋及黃金虎撲克牌
春芳號迎接農曆年節，主打新品「大吉大利」，以柑橘加上荔枝風味的綠茶調配而成酸甜好滋味，搭配上清爽有嚼勁的Q彈愛玉。今（17）日起推出超值滿額贈活動，「大吉大利168套餐」內含2杯新品「大吉大利」、及設計師絕美系撲克牌乙副。來店消費或外送消費滿額88元，就贈送開運紅包袋；來店消費188元或外送消費288元，就送黃金虎撲克牌！（贈品與套餐皆數量有限，贈完截止）
署茗職茶「蜜蘋金萱」嚐鮮價 虎福臨門刮刮樂抽iPhone13
2022年春節最「虎」氣聯名來了！藝人蕭敬騰打造的手搖飲品牌，署茗職茶@AtTea與財神開基祖廟北港武德宮合作，以「虎福臨門」為主題，將象徵招財納福的「黑虎將軍」作為主角，融入五路財神法器與署茗職茶的茶元素，量身打造出超萌聯名杯身、杯套，吉利寓意的新飲品「蜜蘋金萱」，以及2款可愛又實用的限量周邊「虎福臨門茶禮盒」和「黑虎將軍飲料提袋」，全台門市已正式開賣可享有新春折扣價。
1/20前「蜜蘋金萱」嚐鮮優惠59元（售價65元）；1/21～2/6，門市現場單筆消費滿百元，即可獲得虎福臨門新春刮刮樂乙張（可累贈，每日限量、贈完為止），可抽指定飲品買1送1、招牌奶蓋超值優惠，最高有機會抽中iPhone13及iPad。
2/1至2/6春節期間，北港武德宮樂咖啡、保生堂，也能喝到本次聯名飲品「蜜蘋金萱」，售價65元，每日販售限量100杯（售完為止）。年後2/7至2/15期間推出「滾溜吉利好康」活動，凡購買蜜蘋金萱可免費加波霸（限量供應）。
大苑子消費贈「虎莉。旺得福」新春限量紅包袋及刮刮卡
大苑子以18顆當日現採新鮮草莓製作而成的「莓好相遇」全台夢幻開賣，結合特A級許慶良鮮乳，製作成超美漸層、濃郁酸甜的鮮乳冰沙。1/20日起，只要持旺卡或APP行動支付至門市消費，不限金額、品項，就有機會獲得「虎莉。旺得福」新春限定的限量紅包袋組，紅包3入加碼贈送一張刮刮卡讓你試手氣，除了有價值22元的折價券，最大獎是365瓶原汁原味六顆柳丁汁，一天一瓶爽喝一整年！