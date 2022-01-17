1922預約找嘸台北市？蔡炳坤：因為北市先於中央提供預約
防疫指揮中心於上中宣布重新啟動1922疫苗預約系統，並於週六及週日開放民眾預約本週疫苗施打。不過許多民眾在登入系統以後，才發現無台北市區域的施打點可以預約，因此抱怨連連。對此台北市副市長蔡炳坤今（17）日解釋，表示台北市早在中央宣布重新開放1922之前，就已經重啟北市自己的疫苗預約系統，不過為了讓預約系統能夠單一，20期開始北市會回歸到1922系統內供民眾預約。
記者丁上程／台北報導
2022-01-17 11:06:51
在中央宣布第三劑疫苗施打間隔縮短後，由於並未同時宣布1922疫苗預約系統重啟，因此北市府就隨即規劃重啟北市的疫苗預約系統。蔡炳坤表示，中央後來發現各縣市有需求，才重開預約系統，可是北市已經開始進行疫苗預約，無法再提供額外的量能給中央的1922系統，因此民眾登入系統才會找不到台北市的施打點可以預約。
不過蔡炳坤也表示，北市自己的疫苗預約系統，上週提供了20萬的預約量，而中央1922預約系統，也只有87萬人預約完成，等於是即使19期疫苗預約期間，北市未加入1922系統，但仍舊提供了全台近1/5的預約量。蔡炳坤強調，一定要跟大家說明，「上1922沒看到台北市，我們是先中央一步，已經做了預約的服務，且已將量能開到最大。」
蔡炳坤強調，預約這種事情盡量能夠單一，所以明天上午10點開始，中央1922的第20期開始預約，大家就可以看到台北市的量能跟中央結合在一起。「因應很多民眾需要接種，北市在20期開出的量能，會比這禮拜還要多。」蔡炳坤說，北市會繼續增加量能，盡可能把包括中型的接種站，努力增加，提供市民更好的服務。
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