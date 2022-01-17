韓粉牽制國民黨？王金平：深藍族群應先做好國家全盤認知
韓流崛起後，國民黨決策方向、提名人選受深藍族群牽制，其他淺藍、知識藍、經濟藍等中間光譜漸被遮蓋，韓流背後重要推手、前立法院長王金平今（17）日則委婉表示，黨內深藍族群應先做好對國家的全盤認知，再談影響黨決策。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-17 11:11:19｜2022-01-17 11:12:37
王金平上午出席國民黨青年國會研習營前受訪時表示，深藍族群對黨內各方面都有影響力，應做好整個國家全盤認知，做出正確的政策建議，再來影響國民黨，這樣比較好。
藍營長期存在多頭馬車的問題，朱立倫上任後面臨民進黨群起圍攻的外患，更有韓系、戰鬥藍人馬包夾的內憂，尤其韓粉從2020總統初選過後就對朱立倫十分不滿，怨恨累積至今，批評如影隨形，甚至網路出征攻擊，在朱立倫當選黨主席後加倍操作「朱下韓上」。
國民黨在政黨輪替後體質羸弱、需要調整腳步，不過深藍支持者卻認為國民黨必須四處征戰，形成一股逼迫國民黨朝極端光譜移動的壓力，在歷經公投與補選、罷免的戰役後，深藍群起出征侯、朱，甚至擠壓台中市長盧秀燕的表態空間，讓國民黨無法和社會主流對話，更加窄化接受度。