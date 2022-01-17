賣偷拍片還附被害人個資 ！王婉諭籲定私密影像防制專法

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王婉諭指出，現行法令下未成年被害人可依《兒少性剝削防制條例》進行追訴，不過在刑度上，可以看到目前製造影片刑度是3年以下，實務上刑度通常落在6個月，且罰金只有100萬，與獲利差距甚大，而散佈影片罰金500萬，與經營論壇所得獲利相較之下，恐怕不成比例。法務部雖然提出刑法修正案，要另定未經同意散佈性私密影像的罪責，但被害人最需要的影像即時下架、事情發生後的心理協助，都還是需要另立《侵害個人性私密影像防制條例》專法才能處理。
陳孟秀表示，張男販賣影片的對象為兩大偷拍影片論壇，都是以會員制的方式經營，而且為了刺激買氣，標榜影片都是「真實演出」，並附上偷拍被害人姓名、FB、IG等個資。另外，其中一個論壇為了區隔市場，甚至標榜網站內均為未滿18歲兒少的性私密影像，顯見已經形成具規模的市場機制與經營模式。更驚人的是，這兩個網站的會員數高達25萬人，不亞於韓國N號房事件中的26萬會員數。
陳孟秀指出，此次案件規模已逼近韓國Ｎ號房事件，然而韓國發生事件後，除了修訂散佈性私密影像的行為規範與刑責，也加強下架機制及權責機關的經費、人力編制及權限，與台灣相較，韓國權責機關的經費是2億台幣，台灣則是200萬，受政府重視程度差異可見一斑。
陳宜倩特別呼籲三點，首先是即時下架的重要性，唯有如此才可能減輕傷害的發生；再者，整個社會必須認知到，當遭遇他人性私密影像外流時，不點閱、不分享、不消費，才可能根絕傷害；最後，社會上有許多對女性的性與身體的汙名與評價，導致許多女性不敢出面成為訴訟主體，這部分極須整體社會轉變相關態度，勿再以「不雅」影片稱呼性私密影像，讓女性承受過多社會評價，而是將焦點回歸到女性所遭受侵害的性自主權及隱私權。