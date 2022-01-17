COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

賣偷拍片還附被害人個資 ！王婉諭籲定私密影像防制專法

▲立委王婉諭辦公室召開「台灣上演Ｎ號房事件，如何斬斷變態產業鏈？」記者會。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.17)
▲立委王婉諭辦公室召開「台灣上演Ｎ號房事件，如何斬斷變態產業鏈？」記者會。(圖／記者呂炯昌攝，2022.01.17)

記者呂炯昌／台北報導

2022-01-17 11:40:41｜2022-01-17 11:46:34

檢警日前聯手破獲成員25萬人的台灣2大偷拍論壇，至少287位女性受害，其中更不乏成年人。時代力量立委王婉諭今(17)日召開記者會說明全案起訴進度，並與律師、學者共同呼籲訂定侵害私密影像防制專法，加強政策力道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王婉諭國會辦公室偕同大恆國際法律事務所陳孟秀律師、世新大學性別研究所陳宜倩教授，於今日召開「台灣上演Ｎ號房事件，如何斬斷變態產業鏈？」記者會，訴求中央盡速面對制度漏洞，給予被害人更實質的具體改進措施及支持。
　
王婉諭指出，現行法令下未成年被害人可依《兒少性剝削防制條例》進行追訴，不過在刑度上，可以看到目前製造影片刑度是3年以下，實務上刑度通常落在6個月，且罰金只有100萬，與獲利差距甚大，而散佈影片罰金500萬，與經營論壇所得獲利相較之下，恐怕不成比例。法務部雖然提出刑法修正案，要另定未經同意散佈性私密影像的罪責，但被害人最需要的影像即時下架、事情發生後的心理協助，都還是需要另立《侵害個人性私密影像防制條例》專法才能處理。
　
陳孟秀表示，張男販賣影片的對象為兩大偷拍影片論壇，都是以會員制的方式經營，而且為了刺激買氣，標榜影片都是「真實演出」，並附上偷拍被害人姓名、FB、IG等個資。另外，其中一個論壇為了區隔市場，甚至標榜網站內均為未滿18歲兒少的性私密影像，顯見已經形成具規模的市場機制與經營模式。更驚人的是，這兩個網站的會員數高達25萬人，不亞於韓國N號房事件中的26萬會員數。
　
陳孟秀指出，此次案件規模已逼近韓國Ｎ號房事件，然而韓國發生事件後，除了修訂散佈性私密影像的行為規範與刑責，也加強下架機制及權責機關的經費、人力編制及權限，與台灣相較，韓國權責機關的經費是2億台幣，台灣則是200萬，受政府重視程度差異可見一斑。
　
陳宜倩特別呼籲三點，首先是即時下架的重要性，唯有如此才可能減輕傷害的發生；再者，整個社會必須認知到，當遭遇他人性私密影像外流時，不點閱、不分享、不消費，才可能根絕傷害；最後，社會上有許多對女性的性與身體的汙名與評價，導致許多女性不敢出面成為訴訟主體，這部分極須整體社會轉變相關態度，勿再以「不雅」影片稱呼性私密影像，讓女性承受過多社會評價，而是將焦點回歸到女性所遭受侵害的性自主權及隱私權。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀