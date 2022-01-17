「柬新年」是什麼？移民署辦文化交流講座、防堵非洲豬瘟
《四方報》報導，移民署在15日與新北市社會局板橋新北市家庭服務中心合作，在新北市服務站辦理家庭教育，邀請來台超過20年的柬埔寨籍講師梁麗群，分享柬埔寨的過年習俗。同時向新住民宣導，切勿購買來路不明的豬肉，呼籲共同防制非洲豬瘟。當天氣氛熱烈，有25名新住民參與。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-17 11:25:32
柬新年一般訂為3天，第1天叫宋干日，家家戶戶會在門前擺桌子、點蠟燭，迎接「新年仙女」，祈求國泰民安、風調雨順；第2天，柬埔寨民眾會帶著食物到寺廟，贈送給和尚，希望他們能夠傳遞給過世的親人；第3天，民眾會把自家佛像洗淨，再用這些水給父母洗澡，孩子並向父母認罪，希望父母原諒自己的過錯，最後，父母給孩子潑水，希望孩子能在新的一年順利平安。
課堂上，梁麗群利用東南亞香料、蔬菜及雞肉，教導新住民製作柬埔寨風味的咖哩雞，一位越南籍新住民武女子表示，原來柬埔寨過年是迎仙女這麼浪漫的故事，而柬埔寨風味的咖哩雞真的好吃，回家要自己試試看。
梁麗群說，4月是柬埔寨的新年，統稱「柬新年」，是柬埔寨的三大節日之一，於每年的4月13至15日或14至16日舉行，為了迎接柬新年到來，柬埔寨人會到市場準備年貨，也會到廟宇聽和尚誦經、唱歌跳舞。
移民署北區事務大隊長新北市服務站主任林振智表示，接觸不同的文化讓我們相互瞭解彼此，能孕育出相互信賴的優質社會，再次強調，年節將至，千萬不能購買來歷不明肉品，如發現可疑案件，也可撥打防檢局免付費通報專線。
在活動上，移民署發言人向新住民宣導如何防止非洲豬瘟，即「不要自國外攜帶肉類產品入境」、「不要自國外網購肉類產品寄送台灣」和「不要到國外畜牧場所參觀」，表示若有違規攜帶肉類製品入境，最高將面臨100萬元罰鍰。此外，網購疫區肉品寄送到台灣，最高可處7年以下有期徒刑，或併科300萬元以下罰金。