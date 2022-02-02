農場版駭客任務？乳牛戴「VR眼鏡」以為夏天 竟產量大增
今年農曆春節受新冠疫情影響，不少民眾選擇與家人待在室內，而隨著影音技術的發展，家中的休閒娛樂設備也跟著升級，近年來有著家用主機與虛擬實境（virtual reality，簡稱VR）裝置的家庭也愈來愈多，不過你有看過連乳牛都能戴的「VR眼鏡」嗎？
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-02 10:00:00
綜合外媒報導，一名土耳其的酪農科恰克（Izzet Kocak）替農場2隻乳牛戴上「VR眼鏡」，試圖讓牠們在冬天的室內牛棚中，也能產生覺得自己身處在夏天戶外牧場的幻覺，沒想到牛奶產量果真順利上升，從每日22公升提升至27公升。
科恰克受訪時表示，這款眼鏡是由獸醫針對乳牛們的頭型而設計打造，經過專家調整色調，讓眼鏡更符合乳牛的視覺效果，例如乳牛看不到紅色、綠色，只能感知到黃色、藍色的色調，因此在調整過後會更貼近動物看到的世界。過去在莫斯科就有研究顯示，這款眼鏡能降低乳牛焦慮感，改善乳牛整體情緒，科恰克也表示自己有意願再購入10副VR眼鏡，幫助自己的乳牛們放鬆。
過去在荷蘭和蘇格蘭的研究結果也顯示，環境條件對乳牛的健康來說有極大關聯，也會連帶影響產奶的質量和產量，科恰克的乳牛們將會透過眼鏡觀看到一片綠色的牧場，感到心情愉悅，同時也能降低乳牛們在室內無聊、空間又受限的壓力。