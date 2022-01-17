2021越企500強出爐！外資國營強勢佔榜 這一家奪冠
越南評估報告股份公司14日公布2021越南獲利前500名企業排行榜（VNR500），三星電子越南太原有限公司奪冠，是為越南最賺錢的企業，越南軍隊電信工業集團、越南外貿股份商業銀行分居二、三，顯示外資與國有企業仍是當前越南的經濟支柱。
記者李澍/綜合報導
2022-01-17 11:59:04
越南評估報告股份公司總經理武登榮表示，2021是特殊的一年，開啟越南社會經濟發展5年階段，也是面臨前所未有挑戰的一年，但這也是越南企業的管理能力、創造力與適應能力大放異彩的機會。
武登榮說，2021年也標誌著VNR500建設和發展15週年；10多年來，VNR500品牌不僅代表了越南經濟的重要龍頭企業，也是支持企業在越南國內外市場建立聲譽的「跳板」。
此外，該報告也顯示，2017至2021年間，房地產與建築業、金融業、食品與飲料業的企業數量一直是榜上排名前三的行業。
武登榮指出，金融和食品飲料業在這段時間內，數量持續保持穩定，在榜上分別佔比約11%和10%，房地產與建築業則在2019年大幅成長，佔比自2019年的14.8%大增到2018年的23.9%，佔榜單中企業總數近四分之一。