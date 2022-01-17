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為二十大鋪路？央視連播「打貪」片　外媒：助習近平鞏權

▲中國官媒《央視》連播5集「反貪腐」專題，為鞏固習近平大權、鋪路二十大的心思昭然若揭。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國官媒《央視》連播5集「反貪腐」專題，為鞏固習近平大權、鋪路二十大的心思昭然若揭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-17 11:32:28

中國共產黨擬在今年召開二十大（第二十次全國代表大會），一直有聲音指出，中國國家主席習近平正在尋求連任，在中國中央本屆任期即將邁入尾聲之際，中國官媒《央視》近日一連撥出了5集《零容忍》反腐宣傳專題，在今年「二十大」前標記習近平反腐績效。外界認為，這除了是為習近平二十大「鋪路」之外，有外媒指出，習近平打貪目的從整肅黨內風紀，逐漸演變為清除異已。

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中國共產黨中央紀律檢查委員會（中紀委）與《央視》聯合製播5集《零容忍》反腐宣傳專題，分別為《不負十四億》、《打虎拍蠅》、《懲前毖後》、《系統施治》、《永遠在路上》。透過涉及政法、醫療、金融等多個領域的16個案例，採訪紀檢監察幹部、有關審查調查對象及涉案人員、幹部群眾140多人，生動講述全面從嚴治黨、推進反腐敗鬥爭的故事。

報導還紀錄了多個涉貪落馬的前中共高官的「懺悔」，例如首集《不負十四億》詳細列舉公安部原副部長孫力軍貪腐的經過，孫力軍對此表示「沒想到自己成了一個法治建設或者公平正義的破壞者」，因貪腐被調查的貴州省政協原黨組書記王富玉則稱「我瘋狂的貪慾登峰造極，但我不知道要錢為了什麼」，浙江省委原常委兼杭州市委原書記周江勇也在專題中，坦言「在這麼重要的一個城市主政，犯下了嚴重的錯誤和罪行，痛悔不已」。

專題揭露孫力軍涉貪數億人民幣，且以「海鮮盒」裝美金受賄。此案牽涉多名政法系統高官，被認為是中共十九大以來最嚴重的案件之一。片中還揭孫力軍政治野心膨脹，訂下爭取官職每五年向上一階的個人「十五年規劃」。

▲中紀委與《央視》聯合製播5集《零容忍》反腐宣傳專題，在今年「二十大」前標記習近平反腐績效。 （圖／翻攝自央視）
▲中紀委與《央視》聯合製播5集《零容忍》反腐宣傳專題，在今年「二十大」前標記習近平反腐績效。 （圖／翻攝自央視）
這一系列的專題，被外界認為是轉移中國經濟放緩的焦點之外，更是積極幫習近平鋪路的手段之一。《澳洲廣播公司》（ABC News）指出，依照中共黨內潛規則，去年滿68歲的習近平就應該交出大權，雖然習近平並不是唯一一個超過門檻卻未退休的主席，但他在任內取消了任期限制，以達到國家主席、總書記和軍委主席「三位一體」的領導體制，顯示出他掌握大權的野心。報導表示，對此「所有人都心知肚明」。

報導指出，習近平不願放權，其中就他年年加大打貪力度有關。打貪行動最初是為了解決共產黨內長期存在的腐敗問題，當時幫助習近平贏得了中國人民的支持，但逐年下來，漸漸演變成剷除黨內異己的計畫。隨著習近平打貪行動持續進行，迄今已有逾10萬名黨內官員遭到起訴。外界普遍認為，習近平不得不固守大位，以防下台後遭到對手報復。

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