為二十大鋪路？央視連播「打貪」片　外媒：助習近平鞏權

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報導還紀錄了多個涉貪落馬的前中共高官的「懺悔」，例如首集《不負十四億》詳細列舉公安部原副部長孫力軍貪腐的經過，孫力軍對此表示「沒想到自己成了一個法治建設或者公平正義的破壞者」，因貪腐被調查的貴州省政協原黨組書記王富玉則稱「我瘋狂的貪慾登峰造極，但我不知道要錢為了什麼」，浙江省委原常委兼杭州市委原書記周江勇也在專題中，坦言「在這麼重要的一個城市主政，犯下了嚴重的錯誤和罪行，痛悔不已」。
專題揭露孫力軍涉貪數億人民幣，且以「海鮮盒」裝美金受賄。此案牽涉多名政法系統高官，被認為是中共十九大以來最嚴重的案件之一。片中還揭孫力軍政治野心膨脹，訂下爭取官職每五年向上一階的個人「十五年規劃」。
這一系列的專題，被外界認為是轉移中國經濟放緩的焦點之外，更是積極幫習近平鋪路的手段之一。《澳洲廣播公司》（ABC News）指出，依照中共黨內潛規則，去年滿68歲的習近平就應該交出大權，雖然習近平並不是唯一一個超過門檻卻未退休的主席，但他在任內取消了任期限制，以達到國家主席、總書記和軍委主席「三位一體」的領導體制，顯示出他掌握大權的野心。報導表示，對此「所有人都心知肚明」。
報導指出，習近平不願放權，其中就他年年加大打貪力度有關。打貪行動最初是為了解決共產黨內長期存在的腐敗問題，當時幫助習近平贏得了中國人民的支持，但逐年下來，漸漸演變成剷除黨內異己的計畫。隨著習近平打貪行動持續進行，迄今已有逾10萬名黨內官員遭到起訴。外界普遍認為，習近平不得不固守大位，以防下台後遭到對手報復。