北韓疑試射兩枚短程彈道飛彈　從平壤朝東發射

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南韓合同參謀本部發布聲明表示，北韓今天試射疑似2枚短程彈道飛彈，從平壤順安機場（Sunan Airfield）往東發射。
北韓2017年曾利用這座機場測試「火星-12型」（Hwasong-12）中程彈道飛彈。
法新社報導，北韓再度試射飛彈似乎是再次向美國傳達訊息，平壤不會容忍任何侵害北韓自衛權利的意圖。
南韓智庫韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）北韓專家洪敏（Hong Min，音譯）說：「北韓似乎是針對美國的制裁傳達一個訊息…北韓示意即便有批評聲浪，北韓仍將繼續進行試射。」
而前一天，聯合新聞通訊社 （Yonhap）報導說，北韓一列貨運列車通過鴨綠江大橋，抵達中國丹東，象徵中國與北韓恢復了因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而中斷了一年多的陸地貿易。
首爾梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）說：「在一連串飛彈試射之際，北韓透過火車恢復與中國的跨境貿易。」
「這個時間點表明北京不僅僅是平壤挑釁行為的共謀，中國還在經濟上支持北韓，並在軍事上協同合作。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110117