COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

北韓疑試射兩枚短程彈道飛彈　從平壤朝東發射

▲南韓合同參謀本部表示，北韓今天從首都平壤一處機場發射兩枚疑似短程彈道飛彈。這是北韓本月第4度試射飛彈。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓合同參謀本部表示，北韓今天從首都平壤一處機場發射兩枚疑似短程彈道飛彈。這是北韓本月第4度試射飛彈。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-01-17 12:12:42

（中央社首爾17日綜合外電報導）南韓合同參謀本部表示，北韓今天從首都平壤一處機場發射兩枚疑似短程彈道飛彈。這是北韓本月第4度試射飛彈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透社報導，在此之前的不到2週時間內，核武北韓已執行了另外3次飛彈試射，試射頻率實屬罕見。前兩次涉及單一「極音速飛彈」，最後一次則是本月14日從鐵路列車上發射2枚短程彈道飛彈（SRBM）。

南韓合同參謀本部發布聲明表示，北韓今天試射疑似2枚短程彈道飛彈，從平壤順安機場（Sunan Airfield）往東發射。

北韓2017年曾利用這座機場測試「火星-12型」（Hwasong-12）中程彈道飛彈。

法新社報導，北韓再度試射飛彈似乎是再次向美國傳達訊息，平壤不會容忍任何侵害北韓自衛權利的意圖。

南韓智庫韓國統一研究院（Korea Institute for National Unification）北韓專家洪敏（Hong Min，音譯）說：「北韓似乎是針對美國的制裁傳達一個訊息…北韓示意即便有批評聲浪，北韓仍將繼續進行試射。」

而前一天，聯合新聞通訊社 （Yonhap）報導說，北韓一列貨運列車通過鴨綠江大橋，抵達中國丹東，象徵中國與北韓恢復了因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而中斷了一年多的陸地貿易。

首爾梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）說：「在一連串飛彈試射之際，北韓透過火車恢復與中國的跨境貿易。」

「這個時間點表明北京不僅僅是平壤挑釁行為的共謀，中國還在經濟上支持北韓，並在軍事上協同合作。」（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110117

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀