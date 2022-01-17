願意打疫苗是好事！林右昌：放寒假前安排學生打第2劑
願意打疫苗是好事！基隆市長林右昌今（17）日視察安樂區慈濟靜思堂的疫苗第3劑施打情形，感謝慈濟提供場地及貼心服務，降低長輩緊張的情緒；林右昌也與長輩寒暄、關心疫苗施打的情況，並歡迎民眾多多善用醫療院所的預約施打服務。
記者陳志仁／基隆報導
2022-01-17 11:41:06
林右昌表示，基隆疫苗的施打率，從第1劑81%、到第2劑約74%，都是本島最高，1月15日第3劑的施打率為6.7%，這次安排65歲以上長者集中施打，預計可把第3劑施打率提高到18%左右；另在放寒假前，將安排18歲以下到12歲的學生完成施打疫苗第2劑，增加自身防疫力。
林右昌提及，日前連續5天開放民眾集中施打免預約，沒想到雙北的市民眾跑來基隆打疫苗，排除首日上午的狀況後，每天施打人數都近2000人，而願意打疫苗是好事，亦能全面提升疫苗的覆蓋率，提升防疫力；同時也感謝慈濟提供場地，志工貼心服務，降低長輩緊張情緒，減少等待時間。
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