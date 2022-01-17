福島核食改名「福食」 費鴻泰：人民智慧沒民進黨低落
針對民進黨擬開放日本福島核食，並正名為「福食」，國民黨立院黨團總召費鴻泰今（17）日回應，這很荒謬，難道改名就沒有核污染了嗎？換名字改不了內容，人民的智慧不像民進黨這麼低落。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-17 11:38:20｜2022-01-17 11:38:55
費鴻泰上午出席國民黨青年國會研習營後受訪表示，國民黨態度始終堅定，在2018公投中有779萬民意反對開放核食，用政治利益、國際關係交換都不是對的，人民健康不能以利益交換。在這樣的基礎上，若民進黨執意開放何時，不排除任何抗爭與議事運用。
費鴻泰強調，「難道改稱福食就沒有核污染了、不是福食物嗎？那何不改稱寶食？」人民的眼睛是雪亮的，人民的智慧不會像民進黨這麼低落。若民進黨團總召柯建民跳過表決、直接公告，國民黨團也有因應對策，一定會讓全民知情，不排除以以各種方式阻擋。
國民黨副發言人楊植斗也在臉書指出，政府有計劃性地將詞彙減少、窄化思想的範圍，而如今的民進黨政府則是將字詞抽換，達成「區分敵我」的認知作戰，他舉例，在私菸案「走私」的就是敵人，說「超買」的是朋友；在確診人數上，說「蓋牌」的人就是意圖阻礙防疫，說「校正回歸」的，才是愛國愛民；而正在討論的「福食」議題，也有滿滿的既視感。
楊植斗認為，當民進黨決定戰場後，他們就會口徑一致、萬劍歸宗，從此「核食」消失，改稱「福食」，瓦解過去779萬反核食民意的認知。