過年換鈔需求大　蘇貞昌：確實消毒保護客戶、行員

桃園機場群聚延燒導致某銀行行員染疫，行政院今（17）日召開擴大防疫會議。行政院長蘇貞昌說，過年期間國人將有大量的換鈔需求，請相關部會針對防疫規範及作業程序再盤點，務必確實做到鈔券更換、再流通的清潔消毒措施，保護臨櫃客戶及第一線員工。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-17 11:45:31｜2022-01-17 11:46:25
指揮中心指出，機場疫情所衍生的銀行、餐廳、工廠及校園傳播，造成周邊社區疫情傳播風險上升，故建議除應嚴守邊境，落實檢疫作為外，需再提升疫苗覆蓋率，加強通報及採檢與病例追蹤管制，落實實聯制與高風險場域管理。
指揮中心說，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為80.68%、第二劑為72.27%、基礎加強劑為0.3%、追加劑為6.66%，已施打約3737萬人次，其中12歲至17歲已接種第二劑學生約為82.7萬人次。
蘇貞昌說，國內疫情近日傳播事件目前雖在可追蹤範圍內，農曆年節將至不能掉以輕心。即將舉行的大學學測，應透過考場與試場的防疫與分流規劃，採取最高規格的防疫措施；賣場、景點、大眾交通工作做好實聯制、量體溫。
另外近期銀行行員染疫事件，蘇貞昌表示，財政部已通令各公股行庫加強遵守防疫措施外，感謝金管會持續協助提升相關從業人員的疫苗施打比率；至於過年換鈔需求大，需做好相關清潔消毒措施。