返鄉人潮增！不只防新冠肺炎　醫：打流感疫苗更安心

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這兩年因為新冠肺炎病毒疫情影響，民眾加強戴口罩、勤洗手、酒精消毒的情況下，罹患流感的人數大幅下降，但醫師也開始擔心，這麼久沒有流感大流行，體內的免疫系統沒有危機意識，面對這波大批返國人潮，除了可能帶回新冠肺炎Omicron變種病毒外，也可能將國外的流感病毒帶回來，此時國人更需要依賴疫苗的保護，喚回身體的免疫防禦力。
最近Omicron變種病毒本土案例漸增，防疫警戒隨時會升高，陳苡靜醫師提醒，除了趕緊接種新冠疫苗外，記得也要去接種流感疫苗，尤其是老人及小孩這類免疫力較弱的高危險族群，更應該避免在這個疫情險峻時期，罹患流感生病就醫，不僅風險高，醫院加強採檢及嚴管陪病探病等防疫措施，也會造成就醫時生理與心理的不便與壓力。台灣已出現同時罹患新冠肺炎和流感的患者，民眾更應提高警覺，小心防範，施打疫苗不僅保護自己，也能保護家人!
疾管署日前已公布，自2022年1月6日起，公費流感疫苗全面開放民眾接種，只要年齡滿6個月以上，都可以透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，並向合約院所預約，只要與新冠疫苗施打間隔7天以上，即可接種流感疫苗。
陳苡靜醫師也說，流感疫苗已推出幾十年，沒有特殊條件限制，且副作用極低，安全性高，無論是青壯年還是老人小孩都很適合施打。過去坊間相傳對雞蛋過敏者，不適合流感疫苗，但醫師表示，根據國外文獻研究資料，顯示即便對雞蛋蛋白質嚴重過敏者，接種流感疫苗後出現嚴重過敏反應的機率也極低，且雞蛋過敏反應大多在接種後30分鐘內就會出現，因此只要接種後留在醫院觀察30 分鐘即可。此外，現在還多了一支經由細胞培養的「輔流威適」流感疫苗，臨床效力更好，對雞蛋過敏有疑慮或是對疫苗有不良反應的民眾，也能安心施打。
大家都希望能夠在防疫和生活間取得平衡，在當前的情況下，陳苡靜醫師呼籲民眾持續做好防疫，務必戴好口罩、保持勤洗手、酒精消毒的習慣，疫苗當然也是越早接種越好，接種完應施打的疫苗，再返鄉過節、聚會，確保自己與親友健康，就能開心過個平安的好年。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。