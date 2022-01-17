台南購物節最後衝一波 再加碼九份子生態示範重劃區美宅

台南購物節活動登錄金額已突破80億元，台南市不動產開發商業同業公會及台南市大台南不動產開發商業同業公會為呼應中央振興五倍券政策，同時響應台南購物節活動，並吸引更多消費者到台南旅遊消費，今(17)日由台南市不動產開發商業同業公會理事長郭建志及台南市大台南不動產開發商業同業公會理事長詹雅喨共同宣布，提供一戶2+1房新成屋31.6坪，總價約880萬元，坐落於九份子生態低碳示範重劃區內全新2+1房物件，供台南購物節活動抽獎加碼，期望帶動下一波消費力道，共創登錄金額新紀錄。





我是廣告 請繼續往下閱讀







台南市長黃偉哲表示，感謝台南市不動產開發商業同業公會及台南市大台南不動產開發商業同業公會所有會員對於活動的熱烈支持，台南購物節發票登錄截止日為 111 年 3 月 5 日，兩間全新美屋大獎將在 111 年 3 月 12 日於三井 outlet 戶外廣場抽出，歡迎全國民眾抽空到台南旅遊消費，共同參與這場全民購起來的消費盛會，越早登錄中獎機會越大，同時也呼籲消費者務必落實各項防疫措施，勤洗手、酒精消毒、戴好口罩是防疫三大法則，保護自己也保護他人。

▲台南購物節加碼美宅2+1房31.6坪，總價約880萬元，坐落於九份子生態低碳示範重劃區內（圖／泰嘉建設提供）

泰嘉開發董事長呂金發表示，九份子生態低碳示範重劃區是台南市積極推動的低碳示範社區，面積廣達 101 公頃，本次提供抽獎物件該棟大樓擁有便利交通與綠地環境優勢，附近擁有生態河主題休閒景觀及設施，距離北區大型賣場只要 10 分鐘車程，整個社區 1500 坪低密度開發基地，臨近生態河玉帶環腰絕佳風水， 並將透過北外環快速道路的便利交通路網，迅速連結南科與市區各大商圈，北外環道路全線完工通車後，從九份子到南科，只需約 15 分鐘左右車程。

經發局長陳凱凌表示， 111 年 3 月 5 日前只要在台南市內任一家商店單筆消費滿 100 元以上，即可憑發票在台南購物節活動官網登錄抽獎，單筆發票最高有 500 組序號，接下來農曆過年將至，一連串振興活動精彩不間斷，各區商圈、區公所舉辦許多年貨市集活動，包括 1/22~1/23 下營、西港商圈年貨大街以及 1/22~1/28 新化年貨大街、過年期間 2/1~2/5 孔廟商圈新春嘉年華等一系列振興活動，歡迎全台民眾來台南旅遊消費，消費滿百發票上網登錄，登錄越多中獎機會愈高，歡迎全國民眾到台南體驗好吃好玩，消費金額越多中獎機會越大，有機會成為輕豪宅的幸運得主。





