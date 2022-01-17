搭疫情順風車　表兄弟利用網遊詐騙破百萬

高雄市刑大科技犯罪偵查隊查獲一起罕見採用電子支付系統作為交易詐財管道；於詐騙得手後利用人頭電子支付戶頭內多次互轉後，最後以購買虛擬寶物後再次變賣套現，藉此洗錢規避警方追查，警方調查發現至少有60位線上玩家上當匯款購買遊戲寶物，被害金額超過百萬元以上，警方在苗栗將２嫌查緝到案，訊後依詐欺罪送辦。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-17 12:51:51
高市刑大科技犯罪偵查隊發現國內某老牌線上遊戲，在全台各地近半年爆出大量特定網路遊戲「假售寶真詐財」之道具交易類型詐騙，民眾紛紛前往報案，隨即與林園分局偵查隊共組專案小組彙整相關資料深入追查。
科偵隊長林建均表示，專案小組運用大數據分析後，鎖定陳、廖倆表兄弟涉有重嫌，於本月12日持搜索票及拘票前往苗栗將兩嫌查緝到案，當場查獲作案用手機、筆電、知名品牌水母造型喇叭、帳冊資料等物，並清查自110年5月底起，被害人至少逾60人、被害金額達百萬元以上。
高雄市刑事警察大隊呼籲，年關將近，如民眾有金融借貸、購買遊戲點數與寶物等需求，務必洽詢正統金融機構或有口碑之虛擬寶物交易網，切莫輕易相信網路中金融黃牛或為省手續費而與虛擬寶物賣家私下交易，因而遭受詐騙，建議民眾可加入高雄市政府警察局刑事警察大隊臉書粉絲專頁，以獲取最新反詐騙訊息，如有任何詐騙相關的問題，也歡迎利用165反詐騙諮詢專線查證，時時保持警惕，方能避免遭詐騙。