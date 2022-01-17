偷車賊流連彩券行都「槓龜」　還遭警埋伏逮獲

昨（16）日下午2點10分許，高雄楠梓分局後勁派出所員警巡邏行經後昌路一間彩券行時，眼尖發現一名正在店內買彩券的男子疑似就是日前偷車的偷車賊，且門口也停放一臺贓車，遂通知便衣員警在店外埋伏，但男子在店內不斷玩彩券，遲遲不離開，直到男子槓龜要騎乘贓車離開時，一舉上前將人逮捕。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-17 11:57:45
警方指出，員警發現偷車賊在彩券行出沒，遂在店外埋伏，沒想到這一等就是快3個小時，原來該男子在店內不斷玩彩券，遲遲不離開，正當員警等到快受不了時，終見該男子表情失望，似乎又槓龜了，欲起身離開，便衣員警待其走出店外欲騎乘贓車時，立即向前將其包圍，當場讓竊嫌驚的啞口無言，乖乖就逮。
經警方調查，該名56歲的蔡姓男子涉嫌在1月1、2日連續在R19楠梓科技產業園區捷運站附近偷竊2台機車做為代步工具，經被害人報警偵辦後，警方雖已掌握嫌疑人身分、長相、身材等特徵，惟蔡姓男子平日行蹤飄忽不定，遲未到案。
這次偷車賊蔡男因沈迷於彩券流連彩券行，想一圓致富的夢想，沒想到卻被巡邏員警發現，彩卷不但都「摃龜」、發財夢破碎，還被員警查獲送辦，讓蔡姓男子被逮時直呼真是「太倒霉了」，警方聽聞訓斥「平時不行好，只做發財夢，別妄想老天爺會眷顧你」，警方訊後依竊盜罪嫌將蔡嫌移送橋頭地檢署偵辦。