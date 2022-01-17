新住民商家遭假鈔詐騙！網友氣炸：讓台灣人蒙羞

《四方報》報導，雖然有電子支付方式，台灣民間仍偏好使用現金，但使用現金收款的店家要注意恐有偽鈔的情況。有網友在臉書社團指出，台南仁德出現有不肖人士刻意拿假鈔給店家找零，甚至專鎖定外籍人士開的店面，原PO說，受害的越南老闆娘相當難過，他見狀後生氣地將整起事件發上網路，引起網友們的熱議。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-17 12:11:24
臉書社團「我是仁德人」有網友發文指出，日前上一間越南小吃買晚餐，老闆娘無助地拿了一張千元鈔請他分辨真偽，原PO指出，這張鈔票在台灣人眼裡假到不能再假，觸感跟影印紙沒兩樣，上頭更直接印著「魔術銀行」4字。老闆娘表示，一名神情怪異的男子晚間拿著這張假鈔，買了一瓶20元的飲料就走人，夫妻倆因為忙著顧店，加上都不是台灣人，沒有太多時間查證和反應就將它收下，並找零給這名詐騙男子。直到今天凌晨起來邊採買、邊顧小孩邊做生意，才發現這是假鈔，昨天賺得錢幾乎都被騙走了，讓她難過地說：「以為台灣人不會這樣」。
同樣的狀況不只發生一次，小吃店老闆娘也指出，附近也有另一間新開的越南小吃店受害，不過該間店有裝監視器，有拍到嫌犯的長相，目前仁德派出所的員警也已經受理報案，將追緝進一步追緝這名騙徒到案。文章一出引來大批網友痛批，「真是丟盡台灣人的面子，真讓台灣人蒙羞」、「希望影片公布出來才不會再有受害者」、「騙台灣的越南人，丟盡國家的顏面」。整起事件希望讓新住民商家能多注意，恐有不肖人士利用新年期間為非作歹。