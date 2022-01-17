疫情延燒下 台中春水堂「危機入市」半年連展2家店

疫情延燒下，台灣在地茶連鎖品牌春水堂，展店腳步未受影響，半年內在台中連展 2 家店；去年 5 月進駐廣三 SOGO 百貨一樓， 12 月又插旗南屯區開設龍富店。獨立兩樓層的龍富店，是台中市第 22 家春水堂人文茶館，木質裝潢搭配墨寶花藝，風格古韻典雅。尤其藏身南屯鬧中取靜，更是三五好友憩茶好所在。另矗立戶外巨型珍奶波霸杯超吸睛，成了過往民眾拍照打卡地標。

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▲春水堂持續推陳出新，開發消費者喜愛的飲品及餐點新品，要讓消費者永遠嘗鮮吃不膩。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.17)

步入春水堂龍富店，處處洋溢典雅古韻風情，有隨處可見執行長劉漢介親題書墨與攝影掛畫，還有奼紫嫣紅花藝，坐在窗邊品茗嘗美食，透過大片落地窗，窗外悠閒的秋紅美景，讓煩躁心緒不自覺沈澱，是偷得浮生半日閒好地方。

▲開幕方才滿月的春水堂龍富店，木質裝潢搭配書畫花藝，典雅古韻風格是三五好友憩茶好所在。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.17)

春水堂的創立引領劃時代的茶文化革命，首先發明了泡沫紅茶，大膽將傳統熱茶轉變為冰涼甜茶，並開啟在冷飲茶中加料飲用先例，是珍珠奶茶的發源地，茶因而變得多元豐富而有趣，甚至揚名國際，不少國外觀光客來台，都指定要到「創始店」春水堂體驗原汁原味。

▲春水堂持續推陳出新，開發消費者喜愛的飲品及餐點，這道烏龍豆干米血卻是百吃不膩，超人氣美食。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.17)

創立 40 年來，春水堂即使在各地接連展店，卻始終以嚴謹態度與溫潤心意，提供穩定餐飲品質、優質服務、舒適環境。以開幕方才滿月的春水堂龍富店為例，無論茶飲餐點品質都很穩定，點了非喝不可的珍珠奶茶，適中的半糖甜度，入口香郁茶味及綿密奶泡，和著軟 Q 珍珠，「真好喝」是唯一讚嘆。

▲藏身南屯區的春水堂龍富店，鬧中取 靜，坐在窗邊透過大片落地窗，窗外街景一攬無遺。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.17)