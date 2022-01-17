桃機防疫人員染疫曾至北車　化學兵出動交通樞紐消毒

台北市衛生局今（17）日公布案17928足跡，包含台北捷運台北車站、明德站、超商、家樂福、光南、大創等賣場。因應疫情升溫，陸軍33化學兵群今日派遣官兵前往台北車站，針對車站、捷運等交通樞紐及人員往來密集處，執行環境消毒工作，用實際行動防堵病毒擴散，守護國人健康與安全。
記者呂炯昌／台北報導
2022-01-17 12:26:11
陸軍33化學兵群近40位官兵上午9時在桃園機捷台北車站站集結，經過人員相互檢查及任務分配後，兵分二路執行環境消毒工作；官兵採兩人一組方式，在台北車站、台北轉運站及桃園機捷臺北車站站等處，以氣霧式消毒器針對平面走道、樓梯及手扶梯等處進行消毒。
北市府環保局陳建良表示，從今日起至春節連假前，北市府的防疫消毒大隊都將與陸軍33化學兵群持續合作，針對台北市各重要交通轉運樞紐、防疫旅館、捷運站及夜市商圈等處所加強公共區域環境噴消，確保民眾的安全健康。
環保局也呼籲民眾配合中央疫情指揮中心防疫管制作為，做好戴口罩、勤洗手、保持安全距離等個人防護工作，為防疫工作奉獻一己之力。
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