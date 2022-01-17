國民黨團缺席修憲公聽會 江啟臣：黨團幹部與智庫研議中
國民黨因不滿民進黨違反議事程序，強行排定修憲公聽會、委員會議程，拒絕出席相關會議，並要求召開修憲國是論壇、取得朝野最大共識。對此，國民黨立委江啟臣今（17）日表示，針對國民黨團在修憲議題的立場，黨團幹部與智庫有在研議，日後將由智庫說明。
記者羅婉庭／台北報導
2022-01-17 12:20:06
立法院今日舉辦修憲公聽會最終場，國民黨委員持續以缺席表達對議程決定過程的不滿，外界質疑，若民進黨因此成功降低修憲門檻，國民黨團是否是為獨裁政府鋪路，恐成為歷史幫兇。
對此，江啟臣上午出席國民黨國會青年研習營前受訪表示，執政黨在這次修憲議題中確實有降低修憲門檻這一項，憲法是國家體制重要根本、國之大法，務必要謹慎，不能過於輕易修改，因此立院特別慎重面對。至於最後方向與議題立場，由國民黨智庫對外說明較為妥當。
黨團總召費鴻泰日前也質疑，民進黨其實只想要在2022年通過下修修憲門檻，就能在2024大選提出重新定義國土、或修改國旗、國歌、國號走向台灣獨立的修憲提案，造成世界、兩岸的緊張，就能再次操作反中保台，複製幾年前的方式贏得政權。
立委曾銘宗也指出，修憲不是兒戲，並且有雙3/4的高門檻，應該要有審慎週全的審查程序，他認為75個修憲提案每一個都應該舉行一至三場公聽會、蒐集各界意見，而且修憲委員會也應該採取共識決，不能動用表決。