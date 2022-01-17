Omicron傳染力強　陳其邁：長輩快打疫苗

北部陸續爆發群聚疫情，高雄市長陳其邁表示，短期內最重要的工作就是過年馬上到，南北移動會增加很多，而Omicron傳染力非常強，而且潛伏期短，在防疫上確實是很困難的工作，尤其它已逐漸朝向社區化及流感化，換句話說輕症的人比例很高，突破性感染的機率也還是很高，所以要拜託長輩趕快來打第三劑疫苗。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-01-17 12:26:49｜2022-01-17 12:26:53
陳其邁說，長輩部分鼓勵應該要優先施打，尤其在英國的研究，AZ打兩劑在三個月之後，中和抗體的效價會往下，我們台灣過去這段時間打AZ的長輩比較多在70歲以上，所以希望能多設一些大型接種站，來讓長輩趕快施打疫苗，希望說年紀大，尤其是只打兩劑疫苗突破性感染的機率還是很高，所以要拜託長輩趕快來打第三劑。
至於防疫旅館部分，現在「居家隔離專責防疫旅館」，高雄市新增了3家200間的房間，這幾天衛生局與醫療院所在佈建隔離旅館的設施與人員配置，因為現在輕症或無症狀會直接到隔離旅館來，這樣可以大量減輕醫院的醫療量能，所以現在開始超前部署在做隔離旅館的佈建，飯店都找好了，這個禮拜會跟大家報告，現在醫院人力還有整個醫療量能的資源都在做統整規劃。