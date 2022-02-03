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專訪／HowZ從小就憂鬱！遇低潮染酒癮　想起媽媽才振作

▲HowZ專訪。（圖／記者葉政勳攝）
▲HowZ專訪。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳雨婕/專訪

2022-02-03 11:00:00

沉寂許久，HowZ終於推出首張個人專輯《帶光者》，專輯歌曲不同於先前推出的一首一首單曲，就連歌曲的排序都有特別含意，如同專輯名中的「光」，就好似在忙碌的日子中，只要聽到他的歌曲，就能像光一樣感受到安靜又溫暖的陪伴。

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HowZ提到之前的歌曲悲觀的成分居多，慢慢的才變得比較樂觀，「這幾年心境上有很大的轉變，過去的自己的身分、家人的關係、感情的關係，讓我比較悲觀，所以現在期許自己是個『帶光者』，不僅是照亮自己，也能照亮別人。」他表示，其實專輯在構思完雛形後，非常的有信心，可是沒想到寫專輯的第一首歌《晨星》就卡關了，「因為我要面對過去的我，曾經有一段黑暗、不知所措的階段，那是我最痛苦的時候，我需要回想發生的事情，當時的盲目、迷惘，所以花了比較多時間回想當初的狀態，去檢討、反省，一首歌就寫了快一個月。」

▲HowZ推出專輯《帶光者》。（圖／迷音樂提供）
▲HowZ推出專輯《帶光者》。（圖／迷音樂提供）
一段話，好似就能理解專輯取名為「帶光者」的原因，雖然不需要像愛迪生說過的：「做人要像一支蠟燭，燃燒自己在黑暗中照亮別人。」這麼甘之如飴的大案，可如果要成為別人的光，首要的就是面對黑暗，並且能與黑暗並存，就像太陽與月亮同時存在著一樣。

HowZ分享，在2019年時遇到了低潮，跟女友分手、工作狀況不穩定，當時所屬的團體「8 ball」團員們各自想要做自己的事情，又加上先前媽媽過世的心結未解，人生就像到了一個懸崖，孤僻的他選擇鎖緊已經關上的門，放縱自己認識酒肉朋友，什麼事情都不做，可墜入深淵時，卻依舊沒有得到想要的慰藉。

▲HowZ專訪。（圖／記者葉政勳攝）
▲HowZ曾遇到低潮，讓他差點一蹶不振。（圖／記者葉政勳攝）
直到想起了媽媽曾告訴他的話、認識了現在的東家，調適過後的他，接受全新的自己，HowZ自信的說：「現在的狀態可以說是人生最好，現在很平凡的生活，有很好的工作夥伴，我也會跟自己好好溝通。」他也笑說曾經一度想放棄當歌手，連履歷都準備投了。

HowZ碰上低潮時，因為酗酒一度酒精中毒，甚至求助心理醫生，HowZ直言不諱：「我從小就有一點憂鬱傾向，可能我從小個性孤僻，因為爸媽管教非常嚴格，所以很擅長偽裝自己，但同時又是一個叛逆的人，也被霸凌過，變得很壓抑自己又不信任別人。」而他被霸凌的原因，是因為常常轉學，「小學五、六年級搬回來台北，我也不太適應台北的節奏，容易被欺負，成長過程不懂，現在放下了。」

▲HowZ專訪。（圖／記者葉政勳攝）
▲HowZ透露從小爸媽對他很嚴格。（圖／記者葉政勳攝）
說起媽媽過世，他表示媽媽是生病離開的，「媽媽很樂觀，她是一個非常有能量的人，所以我從來不會覺得她生病、離開，是一件我無法承受的事情。」先前的單曲也有寫給媽媽的歌，專輯中的收錄曲《留一盞燈》，歌詞句句都是對媽媽的思念，HowZ提到，《留一盞燈》比較像是寫給媽媽的家書，把來不及說的話告訴媽媽。

HowZ的專輯《帶光者》，歌曲安排就像是從早到晚光的變化，也好像是我們一天的作息，從第一首勢如破竹的《破曉》，到最後抒情誘惑的《晚安》，10首歌10篇故事，帶我們細細品嚐平凡的一整天，而引人注意的事，他先前推出的單曲，常常只有2分鐘，最多接近3分鐘，但是專輯裡的歌曲，首首都是滿滿的3分鐘以上，對此他自爆：「單純沒有把故事講完，故意留個懸念，但專輯的話，理所當然就要把話講完啦！」

▲HowZ推出專輯《帶光者》。（圖／迷音樂提供）
▲HowZ推出專輯《帶光者》。（圖／迷音樂提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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