專訪／HowZ從小就憂鬱！遇低潮染酒癮　想起媽媽才振作

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一段話，好似就能理解專輯取名為「帶光者」的原因，雖然不需要像愛迪生說過的：「做人要像一支蠟燭，燃燒自己在黑暗中照亮別人。」這麼甘之如飴的大案，可如果要成為別人的光，首要的就是面對黑暗，並且能與黑暗並存，就像太陽與月亮同時存在著一樣。
HowZ分享，在2019年時遇到了低潮，跟女友分手、工作狀況不穩定，當時所屬的團體「8 ball」團員們各自想要做自己的事情，又加上先前媽媽過世的心結未解，人生就像到了一個懸崖，孤僻的他選擇鎖緊已經關上的門，放縱自己認識酒肉朋友，什麼事情都不做，可墜入深淵時，卻依舊沒有得到想要的慰藉。
直到想起了媽媽曾告訴他的話、認識了現在的東家，調適過後的他，接受全新的自己，HowZ自信的說：「現在的狀態可以說是人生最好，現在很平凡的生活，有很好的工作夥伴，我也會跟自己好好溝通。」他也笑說曾經一度想放棄當歌手，連履歷都準備投了。
HowZ碰上低潮時，因為酗酒一度酒精中毒，甚至求助心理醫生，HowZ直言不諱：「我從小就有一點憂鬱傾向，可能我從小個性孤僻，因為爸媽管教非常嚴格，所以很擅長偽裝自己，但同時又是一個叛逆的人，也被霸凌過，變得很壓抑自己又不信任別人。」而他被霸凌的原因，是因為常常轉學，「小學五、六年級搬回來台北，我也不太適應台北的節奏，容易被欺負，成長過程不懂，現在放下了。」
說起媽媽過世，他表示媽媽是生病離開的，「媽媽很樂觀，她是一個非常有能量的人，所以我從來不會覺得她生病、離開，是一件我無法承受的事情。」先前的單曲也有寫給媽媽的歌，專輯中的收錄曲《留一盞燈》，歌詞句句都是對媽媽的思念，HowZ提到，《留一盞燈》比較像是寫給媽媽的家書，把來不及說的話告訴媽媽。
HowZ的專輯《帶光者》，歌曲安排就像是從早到晚光的變化，也好像是我們一天的作息，從第一首勢如破竹的《破曉》，到最後抒情誘惑的《晚安》，10首歌10篇故事，帶我們細細品嚐平凡的一整天，而引人注意的事，他先前推出的單曲，常常只有2分鐘，最多接近3分鐘，但是專輯裡的歌曲，首首都是滿滿的3分鐘以上，對此他自爆：「單純沒有把故事講完，故意留個懸念，但專輯的話，理所當然就要把話講完啦！」
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