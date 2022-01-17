仁寶平鎮居民憂移工宿舍防疫狀況 桃市府承諾擴大清消
《四方報》報導，近期，在桃園仁寶電腦平鎮廠任職的情侶檔，因為曾到西堤中壢店用餐，被隔壁同樣去用餐的銀行人員傳染而確診。廠方宣布16日暫停生產，1500名員工緊急召回分批PCR篩檢，匡列22人居家隔離。這是繼日前連接器大廠宏致電子中壢東園廠5名員工因居服員傳播鏈染疫後，第二家電子大廠傳出員工確診。接受採檢的1500名員工包括500名外籍移工，另外還有協力廠商約300人，一共有1800人接受採檢。今（17)日早晨，500名移工篩檢結果已經出爐，均為陰性。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-17 12:33:41
由於該廠外籍移工大都住在平鎮中豐路多個社區，南勢里民紛紛向里長林德忠陳情，要求擴大至仁寶廠外籍移工租房附近清消。桃園市環保局長呂理德說，17日將至仁寶平鎮廠周邊及所有該廠移工宿舍周邊加強消毒，也會針對南勢里擴大清消。
桃園市長鄭文燦16日表示，桃園市新增7人確診，其中4名顧客9日曾在西堤餐廳用餐。另外，中壢高商與東興國中各增加1名學生確診，另有1位民眾染疫，傳染途徑在調查中。筆電代工廠仁寶16日公告桃園平鎮廠因2名員工確診，立即啟動緊急應變及防疫措施，對1500人進行採檢，目前確定移工篩檢結果均為陰性，期盼社會大眾切勿過度恐慌。
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