仍缺席修憲公聽會　學者：讓國民黨不超過1/4

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嘉義大學教育學系副教授陳佳慧說，18歲公民權部分，民進黨有14個提案、國民黨有7案、時代力量1案、民眾黨1案。目前公投年齡降為18歲，民法、刑法成年也是18歲，參政權仍無法降到18歲，已受年輕人與社會大眾期盼。
陳佳慧說，國民黨似乎對18歲公民權沒有這麼關注，但國民黨也提出7案子，為什麼提案人突然都不支持？這必須要跟社會大眾說明的，還是背後有其他政治算計？
東吳法律系講師張錕盛說，國民黨應該要有更積極作為，否則每2年或4年就有一群18歲到20歲的年輕人，認為國民黨導致年輕人沒有公民權，會讓年輕選票不斷流失。
張錕盛指出，《憲法》在台灣沒有正當性，《憲法》174條要有3/4的人決議，也造成1/4的人讓法統緊箍著大家，他給國民黨建議，要讓修憲門檻降低，或者是大家在國會選舉，讓國民黨不要超過1/4席。
民進黨立委陳亭妃也說，現在只有3黨願意參與修憲過程，國民黨用不是程序的程序杯葛，是借題發揮。國民黨是被時代潮流推著走，是心不甘、情不願，才會有今日的狀況，希望國民黨趕快回來，讓修憲可以完成。
陳亭妃指出，國民黨不支持降低修憲門檻，用1/4席就做全面杯葛，希望未來有機會可以修《憲法》本文，若有這目標，除了降低修憲門檻外，就是讓國民黨不到1/4席，大家一起期待。