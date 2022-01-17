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仍缺席修憲公聽會　學者：讓國民黨不超過1/4

▲立法院修憲委員會今（17）日舉行第2場公聽會。（圖／記者王敏旭攝，2022.1.17）
▲立法院修憲委員會今（17）日舉行第2場公聽會。（圖／記者王敏旭攝，2022.1.17）

記者王敏旭／台北報導

2022-01-17 12:44:43｜2022-01-17 12:47:34

立法院修憲委員會今（17）日舉行第2場公聽會，多數專家學者認為18歲公民權應該要優先處理，也有學者建議降低修憲門檻，直接修憲法本文。不過國民黨仍缺席今日的公聽會，就有學者提出建議，讓國民黨在國會選舉不超過1/4席。

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召委管碧玲指出，3政黨都有協助推薦學者專家，國民黨還是缺席，希望修憲不要有太多立場與利益計算，讓憲法胎死腹中。民眾黨立委賴香伶則說，國民黨召委還沒有正式啟動公聽會議程，期待國民黨委員可以參與。

嘉義大學教育學系副教授陳佳慧說，18歲公民權部分，民進黨有14個提案、國民黨有7案、時代力量1案、民眾黨1案。目前公投年齡降為18歲，民法、刑法成年也是18歲，參政權仍無法降到18歲，已受年輕人與社會大眾期盼。

陳佳慧說，國民黨似乎對18歲公民權沒有這麼關注，但國民黨也提出7案子，為什麼提案人突然都不支持？這必須要跟社會大眾說明的，還是背後有其他政治算計？

東吳法律系講師張錕盛說，國民黨應該要有更積極作為，否則每2年或4年就有一群18歲到20歲的年輕人，認為國民黨導致年輕人沒有公民權，會讓年輕選票不斷流失。

張錕盛指出，《憲法》在台灣沒有正當性，《憲法》174條要有3/4的人決議，也造成1/4的人讓法統緊箍著大家，他給國民黨建議，要讓修憲門檻降低，或者是大家在國會選舉，讓國民黨不要超過1/4席。

民進黨立委陳亭妃也說，現在只有3黨願意參與修憲過程，國民黨用不是程序的程序杯葛，是借題發揮。國民黨是被時代潮流推著走，是心不甘、情不願，才會有今日的狀況，希望國民黨趕快回來，讓修憲可以完成。

陳亭妃指出，國民黨不支持降低修憲門檻，用1/4席就做全面杯葛，希望未來有機會可以修《憲法》本文，若有這目標，除了降低修憲門檻外，就是讓國民黨不到1/4席，大家一起期待。

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