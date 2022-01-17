陳松勇、外傭關係不單純？「孫女」張榕容發聲了

80歲金馬影帝陳松勇上月病逝，將200萬遺產留給照顧他多年的印傭Yule，沒想到，名嘴王瑞德日前爆料，白冰冰曾暗示Yule使用「特殊療法」幫陳松勇復健，遭質疑在影射兩人關係不單純，白冰冰事後以「含血噴人」痛批王瑞德。而與陳松勇演過祖孫的影后張榕容，也罕見發文說重話。
娛樂中心／綜合報導
2022-01-17 14:00:00｜2022-01-17 14:15:04
資深媒體人王瑞德在節目《新聞挖挖哇》表示，白冰冰曾得知一名女星弟弟因意外變成植物人，於是建議可以用民俗療法「刺激男性的鼠蹊部，還是下體等刺激神經的方式恢復神經知覺」，並說白冰冰講完後突然提到陳松勇，「（她）說勇伯好像中風的時候用這個方式！」
白冰冰11日在臉書氣得點名主持人鄭弘儀及王瑞德，「就算沒聽過我的名字，也該四處打聽一下我的為人怎樣，怎可如此含血噴人！為了做節目，真的需要做到如此嗎？！」強調雖然和陳松勇是前輩兼鄰居，但從來沒見過對方的看護，也不認識，更不知道他們之間的狀況，「我們感情良好，不容惡意污衊」！
對此，曾在陳松勇大銀幕遺作和對方演祖孫、拿過亞太影后的演員榕容，日前在臉書發聲：「我敬佩冰冰姐您 ，敬佩松勇伯您。希望無名的嘴巴能擁有更多的心。人生艱辛，望良善長存。」力挺已故的大前輩和白冰冰。（編輯：楊穎軒）