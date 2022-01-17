超帥氣泰國偶像隔空合體炎亞綸！他被讚「語言天才」

《四方報》報導，炎亞綸在自己開設的Youtube節目找來泰國人氣偶像作客，他是曾參加韓國選秀節目《PRODUCE X 101》、且有「泰國Justin Bieber」的Kongthap Peak。2人透過視訊合體，從出道經歷聊到珍珠奶茶，整集節目有趣又溫馨。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-17 14:01:00
Kongthap Peak講起英文有獨特的英國腔，十分好聽，跟炎亞綸以英語溝通而沒有什麼阻礙。他聊起自己做歌的想法和狀況，他更唱了一段歌曲，包含泰語、英語和韓語，轉換語言非常迅速的他，更被炎亞綸大讚是「語言天才」！另外，他還分享他最近在上中文課，準備再多選一種語言，十分厲害。
Peak甚至還自爆對廁所情有獨鍾，結果2人竟開始聊起「衛生」話題。更多有趣內容歡迎觀看Youtube完整版，在疫情嚴峻的當下，一起觀看跨國的文化交流和訪談。炎亞綸甚至在影片最後，教了他一句台語，希望他未來有機會能來台灣。
年僅21歲的Kongthap Peak，雖然目前才剛出道，但在泰國相當知名，因為他爸在泰國是知名演員，2019年言他參加韓國選秀節目時，他爸爸更非到當地力挺，在明洞揹著兒子的拉票看板走了4小時，父子情深讓人相當感動。