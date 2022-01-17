高市警官大調動　陳其邁要求落實交通大執法

高雄市政府警察局今(17)日舉行卸、新任分局長及大隊長聯合交接布達典禮，市長陳其邁主持交接典禮，並由市警局長黃明昭監交。陳其邁除肯定警察局長黃明昭及所有同仁努力的成果，讓高雄市能夠平安順利的度過每一天外、也要求警方落實交通大執法，持續強力取締酒駕，避免再發生類似近日酒駕肇事導致一家四口1死三傷事件。
記者張文晃、郭凱杰／高雄報導
2022-01-17 14:10:46
高雄市警局今天的卸、新任分局長及大隊長聯合交接布達典禮，計有新興分局分局長陳世煌、苓雅分局分局長梁東山分別外調國道公路警察主任秘書以及航警局主任秘書，另督察長趙瑞華陞任副局長、花蓮警察局長蔡丁賢調陞副局長、新竹市警察長李安淳調陞主任秘書、台南市警察局督察長葉明潭調任高雄市警察局督察長，鳳山分局長林依仰和左營分局長黃文哲陞任警政監。
另警政署後勤組科長陳膺方陞任六龜分局長，保安大隊長邵明仁調任鹽埕分局長，保安大隊長由督察陳楨荃接任，17個分局長中僅三民一分局長蕭正松留原位，16個分局長均異動調整。
陳其邁也期勉所有新上任的同仁，未來能盡所能為市民朋友的安全來把關，並針對肅槍、毒品、酒駕、A1車禍防制等工作進行重點執行，尤其近日發生酒駕肇事致一家四口1死3傷的事件，請警察局務必持續落實交通大執法，加強酒駕防制與取締，強化市民朋友對於交通安全的信心。
陳其邁也對過去一年來警察同仁除了原本的勤務外，也要配合協助各項防疫工作表達感謝也肯定這段時間以來的努力，成功守護高雄市民的健康安全，並讓這次的防疫受到市民朋友及外界的肯定。
陳其邁也強調，警方在第一線努力維持治安，市府一定會做大家最有力的後盾，未來除了將在2年內投入3億5千萬元來汰換391輛警車外，市府也將讓警方在執勤時都能無後顧之憂，並擁有更好的工作環境。