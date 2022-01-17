民生社區房價再創新高！指標都更案交易單價站上130萬

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此外，碧硯閣方面，預售揭露，20樓戶最高單價來到單價130.7萬元，創了民生社區住宅單價新高，該筆總價則是5470萬元，而目前揭露中只有一筆單價低於百萬元，讓這老宅居多的社區，除了因都更增添新意，也順勢推升了區域價碼。
全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，1992年完工的延壽國宅，其中有6社區被鑑定為海砂屋，總面積達6200餘坪，堪稱全台最大海砂屋國宅，中工介入整合後，最先整合推案的為「常翠」，基地面積是280坪，地上12層樓，總戶數46戶，之後推出的就是一路之隔的耘翠，基地面積為870坪，地上3棟建物，總戶數121戶，兩社區的行情都在8、9字頭，此次則為頂樓戶交易遂見百萬元行情。
至於最新預售案碧硯閣，一共290戶，24層樓高為民生社區最高住宅大樓，陳炳辰說，後續揭露有望維持百萬元行情，而最新整合的J區預料也會站上百萬元，不過坪數上得再大一點，可能較有達標豪宅門檻的機會。
陳炳辰說明，在一片動輒3、40年老屋的民生社區中，新屋都顯搶眼，中工的都更社區位置上接近健康路、塔悠路附近，雖屬民生社區外圍，但仍有鄰近在地新東街市集，以及如西松高中等校園綠地，居住氛圍清幽，主要還是在於物件屋齡輕，又有民生社區知名度加持，在地買盤資產實力佳，推升社區行情。
此外，陳炳辰分析，民生社區多為老住戶，亦擁套房、公寓產品租屋市場，且本身居住環境佳，如棋盤式整齊街廓，餐飲採購便利，交通四通八達，綠覆率高，慢活居住風格等，房價也因名氣在單坪7字頭，轉手賺獲利，又有出租市場，均使持有方都更意願不強烈，如今實價認證中工都更案來到區域新高，不無機會帶動當地都更風氣。