Tag人物／稱霸麻辣鍋九成市場 傳承三代辣醬拼進全球市場

臺灣麻辣鍋市場百家爭鳴，一年四季麻辣鍋的店家都是高朋滿座，粗估臺灣麻辣鍋商機一年可以高達 400 億元，隱身在新北市土城的這間麻辣醬工廠已經傳承三代，他們供應的麻辣鍋市占率高達 9 成，第三代接班人朱家正從小在美國讀書，因為答應爺爺要將家族企業發揚光大，畢業後決定回來臺灣捲起袖子，開始煮醬人生。

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▲ 朱家正小時候被父親懲罰，就是大熱天正中午在密不透風的工廠裡攪拌辣醬。（圖／記者林天佑拍攝）

溼冷的台北冬天，民眾喜歡吃麻辣鍋助於排除濕氣，暖暖的麻辣鍋物是許多人圍爐的首選，然而麻辣湯百百款怎麼選？讓行家教你看門道，「只要過度辛麻、辛辣太過急速，通常不太正常」、「天然的麻辣醬是當你吃完後，它會散發一種尾勁，那種感覺是順順的散發出來 」。朱家正表示，市面上充斥著化學添加的麻辣醬，而他們家的麻辣醬，從爺爺那代開始，就堅持做無添加的產品，用古法發酵製成，朱家正大方公開原物料，所有的原物料都其來有自，唯一的秘方是油鍋的火喉與加入材料的時機，這些經驗是別人偷不走的重要秘方。

▲ 朱家正透露唯一的秘方是油鍋的火喉與加入材料的時機。（圖／記者林天佑拍攝）

朱家正從小在美國讀書，就讀的是企業管理專業，每年學校放假時就會與家人一起回臺灣，在工廠幫忙，小時候被父親懲罰，就是大熱天正中午在密不透風的工廠裡攪拌辣醬，因此他對辣醬的製作並不陌生，小學五年級時，一手創立工廠的祖父過世，那時起朱家正就有了想要為家人扛下這份工作的決心，從國外學成回臺，朱家正用自己所學幫助家族事業，朱家正從基層做起，「只有當我下去做了，再去教員工，這樣員工不得不服」他扎實的做好基本功，在市場站穩腳步，朱家正要將傳承下來的麻辣醬繼續發揚光大。

除了要取信於員工，朱家正還要向長輩證明自己的實力，朱家正向記者展示從未對外公開的新廠房，這是他與太太自行向銀行貸款千萬所建置的機械化設備，「重點是因為產量，產量做起來的情況下我們就一定要機械化」、「家裡（長輩）的看法是感覺說（機械化）是多餘的、不需要的開支」，當初要建廠打造機械化設備遭長輩反對，他只好去求廠商希望分期付款，好不容易才把廠房建置起來，朱家正透露，新廠開始運作後產量增加了將近 30 倍之多，他笑說應該是不用擔心貸款還不出來了。

▲ 朱家正與太太自行向銀行貸款千萬所建置的機械化設備，成功將產量增加30倍。（圖／記者林天佑拍攝）

60 年的古法傳承，朱家正延續了從爺爺時代的釀造方式，同時也為了因應現代的食安法規，捨棄了以往用麴粉發酵的過程，轉而用天然發酵，保留了原本的風味，作法卻又能與時俱進，朱家正用更嚴格的標準為消費者做把關，更帶領公司取得了 A.A. 無添加協會以及 FSSC 22000 食品安全管理系統認證，這些認證取得並不易，工廠衛生安全要求變嚴格，朱家正在起初要推行這些改變時，並不順遂，老員工也曾有過不少的反彈聲浪，但朱家正堅信，要做就要做真的，就是要凸顯自家產品與別人家的不一樣。

▲ 朱家正延續了從爺爺時代的古法發酵過程，保留最原始的天然滋味。（圖／記者林天佑拍攝）

兩代以來，朱家一直以代工為主要獲利來源，朱家正接手後積極發展自己品牌，靠著研發新品、客製化的口味，讓古法的辣醬，又多了許多的舞台發光發亮，朱家正研發的新產品更榮獲 2021 新味食潮獎，朱家正著手開發海外市場，有別於祖父與父親以中國、東南亞為主要銷售市場，他憑藉自己的語言優勢，將產品銷往歐美、杜拜以及阿拉伯，過程中他看到了取得「清真認證」的重要性，因此他們的產品可以在國際舞台上一枝獨秀，朱家正更大的野心在於 「 希望有機會可以將我們的產品與法式料理、義式料理做結合」、「讓全世界都可以用得到我們的產品 」。

朱家正小檔案