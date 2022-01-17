壽星幸運光環？　「醉」慘的生日禮物

中市大甲區潘姓女子日前晚間蹲在路旁哭泣，員警見狀便趨前關心協助，竟意外發現該女有酒後駕車，女子當場哀求不要酒測，因為她生日，員警經施予酒精測試後，顯已違反公共危險罪嫌，將其帶返所偵辦，全案訊後將潘嫌依公共危險罪嫌移送法辦。





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大甲警分局后里分駐所長李建興、警員宋智郁，日前於晚間20時30分許巡邏行經后里區九甲六路與月湖路口時，發現一名潘姓女子（67年次）蹲在路旁哭泣，員警見狀便趨前關心協助，竟意外發現該女有酒後駕車，潘女當天生日與朋友開心飲酒慶生，便仗著生日壽星的幸運光環，循走偏郊道路回家，以躲避警察查緝，豈料返家過程中，不勝酒力而發生路倒，機車傾倒在地，遂蹲在路旁懊惱哭泣，員警上前關懷，要將倒地機車立起時，聞到一股濃濃酒氣，ㄧ問之下潘女便坦承於稍早慶生時有飲用2罐啤酒，經施予酒精測試後，顯已違反公共危險罪嫌，旋將其帶返所偵辦，全案訊後將潘嫌依公共危險罪嫌移送法辦。











大甲警分局呼籲民眾，年節將至，民眾聚會增加，飲酒機會也大增，應培養「開車不喝酒，酒後不開車」之良好習慣，珍惜自己的生命，也關懷他人的生命安全；同時也將強化違規攔查作為，全力防制酒駕，執行掃除「醉犯」專案，盼能給用路人一個安全回家的路。



