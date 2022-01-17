特企／創意點子營收屢創新高　2022預估上看40億！

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除了今年營收目標40億以外，創意點子今年要擴大東南亞市場，從今年開始預計在東南亞設立子公司。除了東南亞，海外市場方面，創意點子與日本音樂娛樂公司Avex相關的公司App Chain合資創立「創意點子(日本)」株式會社，旗下的平台「ishowlife愛秀生活」日本版將於今年第一季末正式於日本上線。創辦人兼執行長陸意志表示，「雖然很多人不認識我們，但我們的技術已經被運用在各個國家，我們希望不只在台灣或亞洲，而是放眼全世界，成為台灣之光。」
在直播主方面，今年將從原有約650位「直播帶貨」型的直播主增加至1500位以上，目前已積極培訓有潛質的人才，並與大專院校進行教學合作，培養學生在課堂外擁有直播銷售的能力，未來不怕失業。
在台灣深耕多年的創意點子近一年便受到兩項國際大獎的肯定，2021年亞太傑出企業獎(APEA 2021)，台灣的創意點子獲得「優異勵志品牌獎」(Inspirational Brand Award)，這是台灣新創界唯一也是首度獲得此項殊榮的科技公司；英國媒體-Apac Insider舉辦的APAC Business Awards 2020中Best Live-Streaming eCommerce Solutions Provider - East Asia 亞洲最佳直播電商方案提供者。
創意點子從2012年開始，就首創業界開發「影音變現」技術，這一路從內容電商到直播電商其實已經走了近10年的時間，許多人對創意點子或許很陌生，但大家一定熟悉近幾年在兩岸紅得發紫，從大陸紅到台灣的「直播帶貨」、「直播電商」，卻很少人知道原來直播電商技術的發明者其實發源於台灣的創意點子。早在2013年7月創意點子創辦人陸意志參加資策會ideas show+大賽榮獲第一名之後，同年9月便獲邀到中國大陸杭州展現台灣的創新技術並深獲大陸視頻網站青睞。從影音變現一直到現在大陸火紅的直播帶貨，從3G的時代沒有人相信影音變現會是主流到現在許多廠商爭相跟隨腳步。創意點子花了10年改變了傳統電商的生態，其回到台灣，為了展示創意點子直播電商的「隨看即買」全球專利技術，2018年成立「ishowlife愛秀生活」全台唯一的直播電商平台，有了成功範例，不少海外業者積極洽談合作。
直播電商更是疫情下零售業的一劑強心針，去年不少政府與民間單位在輔導零售業數位轉型時主動尋求合作，將直播電商納入數位轉型之中，更積極將商品銷往至海外做跨境電商，許多廠商也發現，透過直播電商銷售不失為一大營銷管道，不但增加品牌曝光更有導購率。
陸意志指出，創造消費者更好的購物體驗，是刺激下單的必要條件，創意點子不僅是唯一可以在臉書(FB)等社群媒體平台上使用直播隨看即買技術的團隊，其自創電商直播平台-愛秀生活(http://www.ishowlife.com)更在一年中舉辦超過20000多場直播，最核心的技術就是直播當下直接邊看邊買，所需交易時間只約15秒，快速下單完成購買，掌握76秒黃金銷售，更重要的是，在臉書上不需透過市面上的+1系統或跳出至購買頁而中斷直播，經實際證明，「隨看即買」更直覺更方便也更快收單，與+1相比有高達近9倍的成交率! 「影音內容變現至少有10年光景! 」陸意志說，我們可以看到，直播電商是5G時代來臨，企業掌握這波影音趨勢將影音變現的最好方式。