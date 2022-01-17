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西堤群聚續擴大再增14人！累計達35例　陳時中：高度關注

▲指揮中心說明最新疫情。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新疫情。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-17 14:23:12｜2022-01-17 14:41:33

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增17本土個案，其中14人與西堤群聚案相關，至今西堤店內已直接感染27人，另外還有周邊相關感染8人，累計達35人，指揮官陳時中直言需要「高度關注」。另外3例為一位亞東醫院的護理師、一位之前確診護理師的男友，以及1位因車禍被檢驗出確診的男子，疑似為舊案。

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▲指揮中心說明最新疫況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新疫況。（圖／指揮中心）
而除了西堤群聚案之外，陳時中說明，亞東醫院護理師並非照顧確診病人的醫護人員，從何染疫還待釐清，目前病房已完成清消，暫不收治新病人。而之前確診的仁愛院區護理師案17701，其男友初次採檢為陰性，但13號出現相關症狀，再次採檢後確診。不過這位男友原本就已被隔離檢疫，因此對社區的威脅低。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心說明最新疫況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新疫況。（圖／指揮中心）
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