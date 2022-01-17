參戰元宇宙！沃爾瑪申請新商標　傳打造加密貨幣、NFT

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對此，沃爾瑪拒絕進行回應，僅在聲明中表示，「公司正在不斷探索新興技術，以及如何形塑未來購物體驗。」
商標律師傑班（Josh Gerben）表示，「沃爾瑪非常的積極，申請書使用的文字中，暗示了如何因應加密貨幣、元宇宙及虛擬世界會帶來的問題等，代表他們為此計劃了很多。」傑班指出，自從Facebook宣佈將公司名稱改為Meta，展現出跨足元宇宙的雄心之後，也讓不少企業決定跟進。
例如，NIKE在2021年11月初就申請了一系列商標，揭露其虛擬球鞋和服裝的販售計畫，並於線上遊戲軟體商Roblox合作打造名為「Nikeland」的虛擬世界。NIKE也在去年12月收購虛擬球鞋商RTFKT。
另外，美國平價服飾零售商Gap也開始販售印有商標的經典運動衣NFT，標價訂於8.30至415美元不等，這些還搭配一款真正的連帽衫一起販賣。同時，Under Armour以及愛迪達（Adidas）首度發售的NFT已於12月售罄，現在在NFT市集「OpenSea」拍出高價。
傑班指出，包括Urban Outfitters、Ralph Lauren以及Abercrombie & Fitch等企業，最近幾週也都申請商標，顯示出他們計劃開設自家的虛擬商店。