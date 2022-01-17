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參戰元宇宙！沃爾瑪申請新商標　傳打造加密貨幣、NFT

▲美國零售巨頭沃爾瑪傳出正在悄悄打造自家的加密貨幣以及非同質化代幣（NFT）。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國零售巨頭沃爾瑪傳出正在悄悄打造自家的加密貨幣以及非同質化代幣（NFT）。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-17 14:22:30

元宇宙（metaverse）概念興起，各大企業紛紛跟上風潮，跨足相關產業。美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）也不落人後，傳出正在悄悄打造自家的加密貨幣以及非同質化代幣（NFT）。

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根據《CNBC》報導，沃爾瑪在去年12月30日向美國專利商標局（USPTO）申請了7款新商標，似乎有意打造、銷售虛擬商品，其中包括電子產品、居家裝飾、玩具、體育用品和個人護理用品。沃爾瑪同時在另一份文件中表示，將向客戶提供加密貨幣以及NFT。

對此，沃爾瑪拒絕進行回應，僅在聲明中表示，「公司正在不斷探索新興技術，以及如何形塑未來購物體驗。」

商標律師傑班（Josh Gerben）表示，「沃爾瑪非常的積極，申請書使用的文字中，暗示了如何因應加密貨幣、元宇宙及虛擬世界會帶來的問題等，代表他們為此計劃了很多。」傑班指出，自從Facebook宣佈將公司名稱改為Meta，展現出跨足元宇宙的雄心之後，也讓不少企業決定跟進。

例如，NIKE在2021年11月初就申請了一系列商標，揭露其虛擬球鞋和服裝的販售計畫，並於線上遊戲軟體商Roblox合作打造名為「Nikeland」的虛擬世界。NIKE也在去年12月收購虛擬球鞋商RTFKT。

另外，美國平價服飾零售商Gap也開始販售印有商標的經典運動衣NFT，標價訂於8.30至415美元不等，這些還搭配一款真正的連帽衫一起販賣。同時，Under Armour以及愛迪達（Adidas）首度發售的NFT已於12月售罄，現在在NFT市集「OpenSea」拍出高價。

傑班指出，包括Urban Outfitters、Ralph Lauren以及Abercrombie & Fitch等企業，最近幾週也都申請商標，顯示出他們計劃開設自家的虛擬商店。

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