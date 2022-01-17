直播／科教館、兒童樂園新確診者足跡？柯文哲記者會說明
新冠肺炎疫情在北台灣持續蔓延，桃機群聚感染已經從原本的金嗓歌友會，蔓延至中壢聯邦銀行與西堤餐廳。現在除了案17928疾管署於桃機的檢疫人員，有天母家樂福與明德捷運站的相關足跡外，更有一例新北的確診足跡為案17967，曾經到士林區的科教館與兒童新樂園。此外日前染疫的聯醫仁愛院區護理師，其男友也檢驗確診為陽性，為案17968。對此台北市長柯文哲今（17）日下午也親自召開防疫記者會說明。
記者丁上程／台北報導
2022-01-17 15:30:00
針對桃機檢疫人員案17928，衛生局今日上午也公布相關足跡，其中家樂福天母店的部分，則為中央已經公佈的案17928曾經到訪。而該案除了到訪家樂福外，也於11日至15日期間，於規律時段搭乘捷運紅線，往返台北車站與捷運明德站。13日期間則是在下午有去逛「光南大批發」的台北許昌店，以及「大創百貨」的台北站前店。晚間則是有到家樂福天母店進行購物。
至於科教館與兒童新樂園的足跡，衛生局方面表示為新的確診個案，詳細狀況由指揮中心統一公布。今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。
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