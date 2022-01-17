COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

直播／科教館、兒童樂園新確診者足跡？柯文哲記者會說明

▲針對新北護理師確診案17967的確診足跡，與聯醫仁愛院區確診護理師的男友（案17968）相關資訊，台北市長柯文哲17日召開記者會說明。（圖／台北市政府提供）
▲針對新北護理師確診案17967的確診足跡，與聯醫仁愛院區確診護理師的男友（案17968）相關資訊，台北市長柯文哲17日召開記者會說明。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-01-17 15:30:00

新冠肺炎疫情在北台灣持續蔓延，桃機群聚感染已經從原本的金嗓歌友會，蔓延至中壢聯邦銀行與西堤餐廳。現在除了案17928疾管署於桃機的檢疫人員，有天母家樂福與明德捷運站的相關足跡外，更有一例新北的確診足跡為案17967，曾經到士林區的科教館與兒童新樂園。此外日前染疫的聯醫仁愛院區護理師，其男友也檢驗確診為陽性，為案17968。對此台北市長柯文哲今（17）日下午也親自召開防疫記者會說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對桃機檢疫人員案17928，衛生局今日上午也公布相關足跡，其中家樂福天母店的部分，則為中央已經公佈的案17928曾經到訪。而該案除了到訪家樂福外，也於11日至15日期間，於規律時段搭乘捷運紅線，往返台北車站與捷運明德站。13日期間則是在下午有去逛「光南大批發」的台北許昌店，以及「大創百貨」的台北站前店。晚間則是有到家樂福天母店進行購物。

至於科教館與兒童新樂園的足跡，衛生局方面表示為新的確診個案，詳細狀況由指揮中心統一公布。今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀