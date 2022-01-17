新北增2人染疫 侯友宜：亞東染疫護理師非任職專責病房
板橋區今（17）日、明（18）日臨時停業，新北市政府衛生局則證實有確診的案例曾到此用餐；新北市政府衛生局說，染疫的亞東醫院護理師，並非收治COVID-19專責病房的護理師，確診足跡包括板橋大遠百海底撈。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-17 15:36:30｜2022-01-17 15:49:48
新北市長侯友宜表示，新北市今日有新增2例的確診案例，其中1例為亞東醫院的護理師（案17967，女，30多歲），1月11日已接種第3劑的疫苗，出現不適症狀，1月12醫院定期採檢，唾液PCR陰性，1月15日有咳嗽不適症狀，快篩陰性，晚間持續不適至醫院採檢，快篩陽性、PCR陽性、CT值21.5，收治專責病房隔離治療。
侯友宜指出，染疫的亞東醫院護理師，並非收治COVID-19專責病房的護理師；衛生局接獲通報後，立即展開疫調匡列及清消等防疫的作為，該案匡列接觸者共79位（含4位同住家人、4位朋友、71位病房醫護及病患），採檢結果全部陰性，19位列居家隔離，其他60位接觸者健康監測，會持續配合職場的疫調，釐清感染源。
至於土城區新增的確診個案（案17968，男，30多歲）為案17701（北市醫院護理師）的男友，已施打2劑疫苗，1月12日因女友確診被匡列為接觸者，當時採檢PCR陰性，安排居家隔離，隔離期間1月15日身體不適再度採檢，PCR陽性、CT值25.8，收治專責病房隔離治療；個案活動足跡多與女友重疊，目前已針對個案的職場擴大採檢，匡列接觸者17位均已安排採檢。
※【NOWnews 今日新聞
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