西堤8日用餐顧客躲過確診？醫師解析原因　憂有未爆彈

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對此，李明政分析，西堤餐廳內的傳染途徑可分為「人傳人」或是「接觸介面」傳染，包含確診銀行行員在7日用餐時，接觸餐廳員工與其他顧客造成人傳人傳染，也可能是餐廳員工觸碰到確診行員的分泌物後，再把病毒散播給其他顧客，造成間接傳染，這都關係到西堤員工。
另9日用餐客人染疫，也有兩種可能性，包含確診的西堤員工在服務時可能傳給當日用餐的顧客，或是餐廳各處可能仍殘留7日用餐確診行員的分泌物，9日用餐客人接觸到而感染。
至於為何8日用餐顧客至今都未傳出確診個案，李明政認為，有可能是機率問題，剛好8日用餐客人都沒有接觸到被汙染的環境媒介，自然就不會確診，或是確診西堤員工當日未上班，以及確診西堤員工雖在7日受到感染，但因為有潛伏期，8日時傳染力還不足，因此無法傳染。
不過李明政提醒，8日的用餐顧客目前雖未確診，但仍可能是未爆彈，還是有可能確診。他解釋，每個人的潛伏期都不同，約有90%的人會在7日內發病，約有10%的人是在8至14日發病，超過14日發病的則是少之又少，因此所有被匡列者，仍要視「被匡列後加14日」才能確定是否安全。
「傳播力是強的，潛伏期是短的。」李明政說明，新型變異株Omicron發病時間短、傳染力強，台灣的匡列速度已經算快，但若是要精益求精，第一時間點就要擴大匡列，現行做法只能亡羊補牢，要設定匡列對象與範圍，若再出現不明感染源個案，或是想超前部署，可在該區廣設社區篩檢站擴大篩檢，揪出隱形傳染鏈。
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