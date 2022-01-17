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憲法法庭首開庭！漢父原母從父姓　小孩無法取得原民身分

▲7歲女童吳若韶的母親鄭川如副教授替女兒上憲法法庭。（圖／翻攝自司法院直播）
▲7歲女童吳若韶的母親鄭川如副教授替女兒上憲法法庭。（圖／翻攝自司法院直播）

記者潘千詩／台北報導

2022-01-17 15:27:49｜2022-01-17 15:50:19

憲法法庭首件言詞辯論庭今（17）日舉行，探討主題是原住民取得身分的規定合不合憲。3位聲請人主張規定違憲，原民會、國家人權委員會代表則認為合憲。

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《原住民身分法》第4條第2項規定「原住民與非原住民結婚所生子女，從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字者，取得原住民身分」，此規定限制何種憲法權利？

擁有美國西雅圖華盛頓大學法學博士學位的吳欣陽律師不是原住民，他與原住民妻鄭川如副教授所生的7歲女童吳若韶，因從父姓的關係，依該項規定孩子無法取得原住民身分。由於《憲法訴訟法》新制本月4日甫上路，從大法官會議轉換為憲法法庭，父母親代替女兒出席首場言詞辯論庭。

吳欣陽律師說，太魯閣族人認定，只要父或母是太魯閣族，子女即為太魯閣族，但該條規定不具多元化，導致吳若韶無法取得原住民身分，此規定違反平等原則、姓名權保障等。

鄭川如說，自古以來，漢人的姓氏代表家族血緣命脈的傳承，太魯閣族命名文化沒有姓氏概念，她的姓「鄭」是國民政府遷台後硬塞的，對她來說小孩姓鄭沒有意義，原民媽媽生下的小孩，依血緣就擁有原民身分，請司法院大法官宣告《原住民身分法》第4條第2項違憲。

與吳若韶遭遇相同情況的，還有吳陳春桃、劉陳春梅等聲請人。

原名吳春桃的樂桃來有訴訟代理人馬潤明主張，客家人跟閩南人結婚，所生子女就具有2種身分，可是遇到原住民就轉彎，原住民必須要從父或母的姓，否則就不能取得身分，此割裂來自於國家的手、國家的干預，且把原住民當成國家支配的客體；有血統就有身分，而身分是與生俱來，並不是國家給的，憲政規定卻把血統跟身分割裂。

▲聲請人樂桃來有訴訟代理人馬潤明律師。（圖／翻攝司法院直播）
▲聲請人樂桃來有訴訟代理人馬潤明律師。（圖／翻攝司法院直播）
▲司法院長兼大法官許宗力擔任審判長。（圖／翻攝司法院直播）
▲司法院長兼大法官許宗力擔任審判長。（圖／翻攝司法院直播）
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